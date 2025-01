Le pioniere della montagna in cerca di libertà

Virginia Woolf diceva che per le donne era difficile affermarsi in letteratura, anche perché non avevano neppure "una stanza tutta per sé". Giocando con il titolo del famoso saggio della scrittrice britannica, Linda Cottino spalanca invece ‘Una parete tutta per sé. Le prime alpiniste: sette storie vere’ (Bottega Errante). La giornalista e appassionata di sport di montagna lo presenta oggi alle 18 alla Coop Zanichelli, accendendo una luce sulle vite di Meta Brevoort, la prima grande esploratrice e pioniera sulla Meije nelle Alpi del Delfinato; Marie Paillon, la prima intellettuale della montagna e tra le prime a far cordata femminile con la fortissima Kathleen Richardson; le sorelle Pigeon, con una prima al Monte Rosa; Elizabeth Aubrey Le Blond, fondatrice del Ladies’ Alpine Club (a Londra, nel 1907). Il lavoro di ricerca, molta avvenuta nella Biblioteca Nazionale del Cai a Torino, dura da circa vent’anni e le prime alpiniste furono "sicuramente molte di più – spiega Cottino –. Io ho fatto una selezione di quelle che mi hanno consentito di creare un mosaico organico: sono donne che sono state in relazione fra loro".

Come hanno fatto queste donne a emergere a metà dell’Ottocento?

"Per gli uomini in Inghilterra l’alpinismo era sport affermato, dava prestigio sociale. Alcune di queste donne erano figlie o sorelle di alpinisti, mentre la fondatrice del Ladies’ Alpine Club faceva parte della cerchia della regina Vittoria. Era una giovane cagionevole ed era stata mandata al mare e invece, arrivata in montagna, iniziò a fare qualche salita, si appassionò e da lì è iniziata la sua carriera. Brevoort, figlia di una facoltosa famiglia americana, ha allevato un giovane nipote, uno dei più famosi storici dell’alpinismo. Iniziò a portarlo sulle Alpi e partì la loro carriera".

Il Club femminile crebbe rapidamente.

"Le donne iniziarono ad andare in montagna già negli Anni ’50-60 dell’Ottocento e quando nacque il Club era una pratica già così diffusa che si riempì subito di associate. Dunque, catalizzava un bisogno che già c’era. La prima donna in assoluto a salire su una cima, il Monte Bianco, è stata Marie Paradis nel 1808, ma la prima vera alpinista è Henriette D’Angeville, nel 1838, sempre sul Monte Bianco. Era una francese che andò a vivere a Ginevra scappando dalla Rivoluzione".

Hanno lasciato racconti di queste imprese?

"Alcune sì, altre firmavano con nomi maschili o pseudonimi. Una che ha scritto molto, Marie Paillon, di Lione, fu la prima intellettuale della montagna, con biografie e racconti di alpinismo. Quando raccontano però, le donne non lo fanno parlando solo di eroismo: è una scrittura molto più trasversale, divertente, autoironica".

Ci furono anche italiane?

"Alessandra Boarelli, prima donna sul Monviso, nel 1864. Tentò la scalata nel 1863, un po’ prima di Quintino Sella, che poi fondò il Cai: mi sono sempre chiesta che cosa sarebbe successo se fosse riuscita subito, prima di lui. A Udine, c’erano le sorelle Grassi. Quando iniziarono a fare cose importanti gli uomini non erano così contenti".

Cosa l’ha colpita in particolare di questa ricerca?

"È scritto in copertina: ‘l’alpinismo delle pioniere è una dichiarazione di indipendenza, un modo di essere e stare al mondo’. La cosa importante di questo alpinismo degli albori è che le donne sono riuscite, nonostante la rigida morale dell’epoca, a uscire dal recinto assegnato. Si misurano non solo con ghiaccio e roccia, ma fanno qualcosa per sé e non sempre per figli e mariti. Sono donne dell’alta borghesia, certo, ma scelgono di far vivere una loro passione. Totalmente utile, come questa, ma per il loro piacere. Sfidando convenzioni, come dormire nei rifugi con le guide, uomini, o sull’abbigliamento. E gli uomini spesso le deridono o mettono in dubbio le imprese: le sorelle Pigeon vengono sottoposte a un vero e proprio processo, devono portare testimoni e lettere".

E passando all’oggi?

"La situazione è molto cambiata, soprattutto dagli anni Ottanta, quando è arrivata l’arrampicata sportiva. Ora ci sono le Olimpiadi, le competizioni hanno contribuito alla nascita di uno sport e anche il gap sulla difficoltà si è molto ridotto. Nell’alpinismo le donne sono in numero inferiore e le guide alpine sono una percentuale ridicola, soprattutto in Italia: l’istituzione delle guide alpine è ancora molto sotto il controllo maschile. Ma ci sono nomi grandi anche da noi, come Nives Meroi, che ha scalato tutti gli Ottomila, o Tamara Lunger. Ci sono tante donne forti".