Le posizioni aperte sono più di 25mila

Torna il Trovalavoro, la pagina del Carlino ideata per consentire un dialogo tra chi cerca un’occupazione e chi, invece, è alla ricerca di personale (oggi eccezionalmente in edicola giovedì e non mercoledì, come solito). Oltre agli annunci, in questa rubrica saranno infatti presenti anche alcuni consigli per affrontare al meglio la ricerca di un lavoro. Ma quante e quali sono le professionalità che le imprese cercano sul territorio bolognese? Grazie allo strumento statistico, elaborato dal sistema delle Camere di commercio e dall’Anpal, è possibile consultare un’analisi previsionale sugli sbocchi occupazionali. Nel trimestre marzo - maggio 2023 si ha un totale di 25.370 opportunità di lavoro: il 2,1% in meno rispetto le previsioni del precedente trimestre febbraio - aprile 2023 (25.920 posti). Nel 27% dei casi le entrate previste saranno stabili (contratto a tempo indeterminato o di apprendistato), mentre nel 73% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 68% nel settore dei servizi e per il 52% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 31% sarà destinato ad operai specializzati e conduttori di impianti, il 26% a dirigenti, specialisti e tecnici, il 20% alle professioni commerciali e dei servizi. Il 20% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato, il 33% ai diplomati. Ma non solo. Circa 3.100 assunzioni (pari al 34% del totale) riguardano giovani con meno di 30 anni. Tra le figure high skills quelle maggiormente ricercate per questa fascia d’età sono i tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni e i tecnici della salute.