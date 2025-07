Le preoccupazioni della Cna . Gramuglia: "C’è molta incertezza. Tanti hanno paura a investire"

Lo scenario che emerge dal sondaggio è analizzato dal presidente di Cna Bologna, Antonio Gramuglia.

Quali sono le preoccupazioni principali delle imprese del Bolognese?

"È un momento di incertezza, quindi tutti sono un po’ fermi con gli investimenti. Dal punto di vista del fatturato dovrebbe rimanere abbastanza stabile. Ma c’è il problema del reperimento del personale".

Di quello specializzato o in generale?

"Se lo si trova specializzato è meglio, ma nel Bolognese il tasso di disoccupazione è molto basso e le grandi aziende vanno a prendere i ragazzi già in quarta o quinta superiore, quindi se un ragazzo ha voglia di lavorare e imparare lo accogliamo a braccia aperte. Noi stiamo facendo una forte politica di orientamento e andiamo nelle scuole, con i nostri artigiani per spiegare che è un mondo digitalizzato e che si possono avere grandi soddisfazioni facendo impresa".

In quali settori ci sono più possibilità?

"Faccio una premessa: qui mancano i giovani a causa di quello che viene definito ’inverno demografico’".

Quindi, cosa si può fare?

"Serve una politica di gestione dell’immigrazione fatta di integrazione. C’è bisogno di manodopera di tutti i tipi se vogliamo continuare a essere competitivi. Per quanto riguarda i settori, siamo in un territorio dove la meccanica e tutta la filiera, è forte e gli Its (Istituti tecnici superiori) possono essere una bella opportunità per quei giovani che vogliono specializzarsi".

Altri settori?

"L’edilizia è un altro settore che ha bisogno, ma mancano camerieri, gli imbianchini. Noi cerchiamo di orientare, ma dobbiamo avere i giovani da portare dentro".

La burocrazia resta un punto molto dolente per le aziende...

"Purtroppo è così: burocrazia asfissiante e tassazione tra le più alte in Europa".

Sui dazi c’è preoccupazione?

"Nessuno è contento dei dazi che, a cascata, possono ricadere anche sulle nostre imprese, ma intanto bisogna capire se ci saranno e di quanto saranno".

Cna ha rinnovato le sue cariche di recente e lei è stato rieletto presidente. Quali sono le novità di mandato?

"Sono veramente grato agli associati per avermi riconfermato la loro fiducia. Nel mandato abbiamo rimesso i giovani, ma solo per parlare di loro, ma farli parlare, dare loro spazi e responsabilità, trasmettere forza e valori. Sono il nostro futuro".

Cose urgenti che la città di Bologna dovrebbe fare subito.

"Non si può non parlare delle infrastrutture. Siamo sempre stati favorevoli alle opere in un territorio come il nostro dove ci sono aziende di livello mondiale e la relativa filiera. Vorremmo però dire che noi di Cna Bologna abbiamo novemila imprese e 13.500 imprenditori: chi vuole amministrare Bologna e vuole fare un piano strategico per il futuro ci deve almeno ascoltare, siamo sempre disposti a collaboratore".

Del Passante cosa ne pensa?

"Passante sopra, sotto, a destra o a sinistra: non siamo noi a dire quale sia la soluzione tecnica migliore, ma bisogna portarlo avanti e avere tempi certi. Senza dimenticare l’Appennino, serve il rafforzamento della Porrettana e i vari snodi intorno alla città".