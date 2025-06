Le previsioni di luglio fanno ben sperare

Prosegue con segnali positivi l’andamento dell’occupazione alberghiera nel 2025: tutti e tre i mesi registrano un miglioramento rispetto all’anno precedente, secondo l’analisi basata sulla tecnologia Same Point in Time, che confronta i livelli di occupazione con quelli registrati alla stessa data del 2024. Nel periodo tra il primo e il 30 giugno, l’occupazione alberghiera ha raggiunto un valore attuale del 78,3%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al 2024, quando si attestava al 76,8%. Analizzando i dati a consuntivo disponibili fino al 19 giugno, l’occupazione finale è stata del 85%, segnando un incremento di 2,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (82,7%). Alla luce di questi numeri, si prevede una chiusura del mese con una crescita complessiva di circa 2 punti percentuali rispetto a giugno 2024.

Anche il mese di luglio mostra segnali incoraggianti. Alla data attuale, l’occupazione per il periodo 1–31 luglio è del 43,4%, in crescita di 1,4 punti percentuali rispetto al 2024, quando si registrava il 42,3%. L’anno scorso, il mese si era concluso con un tasso di occupazione finale del 79%, un valore che – se il trend positivo sarà confermato – potrebbe essere eguagliato o superato. I dati preliminari per agosto (1–30 agosto) indicano un’occupazione attuale del 27%, leggermente superiore rispetto al 26,3% registrato nel medesimo periodo del 2024 (+0,99 punti percentuali). Nel 2024, agosto si era chiuso con un tasso di occupazione del 70,1%. Se il ritmo delle prenotazioni continuerà, anche questo mese potrebbe segnare un risultato positivo rispetto all’anno passato.