Le previsioni meteo di Arpae "Torna la pioggia, ma durerà meno"

Allerta rossa oggi nel territorio bolognese. Nella mappa dell’Arpae (l’Agenzia regionale per la prevenzione ambiente ed energia), sono rosse la zona collinare e quella della pianura, mentre la montagna vira in arancione. Resta il fatto che da oggi tornerà a piovere e, vista la vulnerabilità causata dall’alluvione dei primi di maggio, il rosso è d’obbligo. Secondo Alessandro Donati, previsore meteo di Arpae Emilia-Romagna, oggi "la perturbazione inizierà nella tarda mattinata, ma dovrebbe concludersi nella prima serata". In sintesi: la pioggia tornerà, ma passerà abbastanza velocemente.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, domani e venerdì, il tempo sarà variabile, dove si alterneranno "schiarite a pioggia", spiega Donati.

Il ’semaforo’ rosso, quindi, potrebbe durare oltre: "Non tanto per la pioggia – sottolinea il previsore meteo di Arpae – ma per i fiumi e le frane". E proprio i corsi d’acqua saranno ’osservati speciali’ per tutta la giornata: già da stasera si verificheranno i primi effetti della precipitazione. Dai fiumi in piena al pericolo frane.

Nel weekend non tornerà il bel tempo. "Dopo un lungo periodo di siccità – spiega Donati – la perturbazione atlantica dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni e la prossima settimana". In città, quindi, sabato si prevede nella seconda parte della giornata un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche "che riporterà le piogge che saranno localmente abbondanti e sempre nelle stesse zone".

Donati, però, preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno: "Pioverà, ma la perturbazione terminerà velocemente. E già nella mattinata di domenica le condizioni meteo dovrebbero migliorare".

Insomma, se maltempo sarà, lo scenario che si prospetta non è certo quello della scorsa settimana. "In quel caso la pioggia è caduta per tre giorni, senza mai smettere, e la quantità precipitata è quella che normalmente si registra in circa tre mesi primaverili...", l’analisi dell’esperto Arpae.