Le prime 10 candeline. Festa a Casa Volhand

Festa di anniversario con una vena di tristezza, l’altro pomeriggio a Crespellano, dove si sono celebrati i primi 10 anni di vita di Casa Volhand: la ‘casa tra le nuvole’ ideata e tenacemente realizzata su impulso dell’associazione Volhand, che in Valsamoggia si dedica alle iniziative di accoglienza e integrazione dei disabili del territorio. Sodalizio fondato e animato per tanti anni da Gioia Ceccarini, morta lo scorso primo marzo a 81 anni per una grave malattia. E proprio in suo ricordo la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, ha scoperto una targa nel vicino giardino dell’incontro dedicato alla sua memoria.

"Gioia, venuta a mancare di recente, è stata una figura straordinaria: imprenditrice sensibile, Cavaliere del lavoro, ma soprattutto persona capace di trasformare l’impegno sociale in azione concreta, con passione, intelligenza e determinazione – ha ricordato la sindaca – celebriamo questo traguardo con gratitudine e, inevitabilmente, con commozione in questo giardino che continuerà a parlare di lei e del suo amore per la comunità attraverso gli scopi per cui è stata creata: accoglienza, autonomia, relazioni, dignità. Un punto di riferimento prezioso per gli ospiti e le loro famiglie, e un esempio di comunità che sa prendersi cura. Il ringraziamento va a Lorena Benuzzi che ha raccolto il testimone di Gioia alla guida dell’associazione e a Open Group per l’impegno quotidiano".

Oggi in questa residenza inserita nel tessuto urbano del centro di Crespellano, hanno trovato accoglienza una ventina di persone. Lorena Benuzzi ha accettato la sfida di succedere a Gioia Ceccarini: "Lei sarà sempre unica e insostituibile, ma tutto ciò in cui lei ha sempre creduto e lottato andrà avanti. E la festa del decennale, che abbiamo intitolato di ‘pane amore e fantasia’ sta diventando sempre più una festa di comunità e non di genere. La famosa ‘casa tra le nuvole’ continua ad avere i piedi ben piantati per terra!" scandisce Lorena.

Gabriele Mignardi