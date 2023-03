Le prime magistrate di 60 anni fa

Chi erano Graziana Calcagno, Emilia Capelli, Raffaella d’Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino (foto), Annunziata Izzo, Ada Lepore, Gabriella Luccioli? Sono le ‘temerarie’ vincitrici del primo concorso che, nel 1963, aprì le porte della magistratura alle donne: figure d’eccellenza che si misero in gioco sfidando il pregiudizio maschilista fortemente radicato in ambito giudiziario. E, oggi, sono anche le protagoniste del libro Magistrate finalmente. Le prime giudici d’Italia (Mulino), scritto da Eliana Di Caro. Sarà proprio l’autrice a raccontare il volume oggi alle 18 in Salaborsa con Susanna Zaccaria, presidente della Casa delle Donne e Lucia Musti, procuratore generale facente funzioni di Bologna. Nel seguirne il percorso biografico e professionale – ricostruito con documenti e testimonianze – emerge una storia corale e individuale.