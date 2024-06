Le priorità del sindaco Lelli:: "Viabilità e manutenzione"

Davide Lelli è il civico puro che ha conquistato Monterenzio diventando sindaco con il 60,32 per cento delle preferenze. Sconfitti il civico dem Marco Monari con il 31,28 per cento e l’ex sindaco Ivan Mantovani uscito di scena con poco più dell’8 per cento.

Qual è la prima cosa su cui si concentrerà?

"Ho iniziato a lavorare dal primo giorno dopo lo scrutinio, perché i problemi sono tanti e non possono aspettare. Mi sono già arrivate diverse segnalazioni per manutenzioni sul territorio, poi ci sono importanti opere pubbliche che stanno per essere avviate, ed ancora i lavori sulla viabilità, anche connessi ai progetti post alluvione, che hanno bisogno di una accelerata. Vorrei inoltre riorganizzare l’apparato comunale ed iniziare a porre le basi per coinvolgere la cittadinanza in una partecipazione attiva".

La squadra è stata definita?

"Sì, a breve comunicherò gli assessori, dopo la notifica delle nomine ai consiglieri. Come ho anticipato un assessore sarà una professionista esterno a cui verranno affidate la Scuola ed il Sociale, gli altri tre assessori sono stati individuati in base alle loro competenze e saranno per lo più soggetti alla loro prima esperienza amministrativa, ma con un curriculum professionale e personale adeguato".

Quali sono le deleghe a lei care?

"Certamente il Bilancio, la Programmazione, il Personale, e l’organizzazione, perché occorre rilanciare l’intero apparato come priorità".

Come ha vissuto questa campagna elettorale?

"Con grande entusiasmo, un percorso impegnativo e difficile, ma con grandi soddisfazioni ottenute dal fatto di esserci confrontati in maniera costruttiva con tantissime persone. La mia più grande soddisfazione è stata l’ampia partecipazione anche tra i ragazzi; ne farò tesoro per rendere Monterenzio un paese più vivibile e piacevole anche per loro. Abbiamo sempre mantenuto un profilo basso e rispettoso, pur ricevendo, in alcuni frangenti, attacchi pesanti, infondati e scorretti. La nostra linea, oltre al nostro programma ed alle nostre competenze, mi pare sia stata apprezzata dalla cittadinanza visto l’ampio consenso ottenuto".

Se potesse rivolgere poche semplici parole ai cittadini ora quali sarebbero?

"Metteremo in campo tutto il nostro impegno, partendo dall’ascolto e dal confronto, per guadagnare di nuovo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni; ci vorrà tempo ma renderemo nuovamente Monterenzio un territorio attrattivo ed in cui è bello vivere".

