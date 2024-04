Le professioni del futuro: l’appuntamento alla ricerca di nuovi ambiti lavorativi

Lunedì il museo del Patrimonio Industriale ospiterà ’STEM: Passione al Femminile. Professioni del futuro e nuove tecnologie’. Il convegno, rivolto ai giovani, mira a suscitare interesse rispetto ad alcuni settori industriali poco conosciuti, ma che rappresentano eccellenze di rilievo e di grande prospettiva. La tavola rotonda sarà moderata da Cristina Degliesposti, giornalista del Carlino. L’evento si inserisce nella cornice della ’Giornata nazionale del Made in Italy’ ed è organizzato dall’Unione costruttori italiani di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio e l’Associazione costruttori italiani macchine e attrezzature per la ceramica in collaborazione con il Museo del Patrimonio Industriale.