Le promesse del flauto traverso alla prova del palcoscenico

Si è svolto nei giorni scorsi il concerto a ingresso gratuito, per solo flauto traverso, della classe del Maestro Ivano Melato, nella sede della Scuola di Musica Adriano Banchieri di Molinella. Un evento organizzato in collaborazione con il Circolo Amici dell’Arte. Dopo la presentazione e i saluti del direttore Matteo Montanari, i ragazzi si sono esibiti con brani tratti dal repertorio classico e dalle più famose colonne sonore cinematografiche, primo tra tutti Ennio Morricone. Una sala gremita, per due ore di piacevole intrattenimento musicale, durante la quale sono stati celebrati non solo la musica, ma anche il Maestro, che, ex Primo Flauto del Teatro Comunale di Bologna, l’anno prossimo, festeggerà il 50° anniversario da insegnante all’interno della Scuola di Musica di Molinella.

Gli allievi, con un’età compresa tra gli 8 e i 18 anni, a turno, da solisti o in ensemble, si sono esibiti accompagnati dal pianoforte. Il direttore Montanari ha dichiarato: "Un evento che non vuole celebrare la chiusura dell’anno scolastico, ma che è un’occasione per esaltare ancora una volta l‘eccellenza musicale molinellese".