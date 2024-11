Le proposte di Venturi: "Tante promesse disattese. È il momento di cambiare"

"La persona prima di ogni ideologia. Elena Ugolini ha tutte le caratteristiche per portare avanti un’Emilia-Romagna migliore". Giulio Venturi, candidato in consiglio regionale per la Lega, ringrazia così i presenti all’incontro di chiusura della campagna elettorale al Bar Bamboo, in Strada Maggiore. Poi, apre con un ricordo ai suoi "due fari". La storia di Venturi, infatti, "si è intrecciata in maniera indissolubile con Bologna quando, nel 2002, le nuove Brigate Rosse hanno sottratto mio zio Marco Biagi agli affetti della famiglia. Lui e Niccolò Galli sono gli angeli custodi della mia attività politica", ha detto.

Nel suo intervento, il candidato ha ripercorso i principali punti della sua attività: "Alluvione, sicurezza, mobilità, sanità e commercio", indica. Una delle urgenze, secondo Venturi, è quella di combattere l’astensionismo. "Il diritto di voto è fondamentale. Bisogna votare, altrimenti martedì sarà inutile recriminare", dice Venturi aggiungendo che in città il "malcontento è diffuso, soprattutto per quanto riguarda la sanità".

Occorre, inoltre, "un piano parcheggi che sia all’altezza della nostra città e contrastare la Città 30", prosegue il candidato del Carroccio. Venturi non si tira indietro dall’attaccare i suoi avversari: "Cinque anni fa, durante un dibatto con Elly Schlein, lei prometteva che avrebbe messo in sicurezza il territorio, ma non lo ha fatto. Le nostre priorità, invece, sono la realizzazione di bacini di contenimento delle acque e di casse d’espansione", dice il candidato. Un altro cavallo di battaglia di Venturi è la sicurezza urbana e la lotta al degrado: "Vogliamo vivere in una regione sicura e pulita, quindi stop alla movida selvaggia, più presidi della Polizia locale e sì a taser e bodycam alle forze dell’ordine".

A pochi passi dalle Due Torri, è arrivato anche l’endorsement di Giovanni Galli, ex portiere di Serie A e della Nazionale. "Conosco Giulio da più di 25 anni", sorride Galli, papà di Niccolò, promettente difensore del Bologna scomparso in città nel 2001, a 18 anni, in un tragico incidente in motorino.

"Da consigliere comunale Venturi ha fatto un ottimo lavoro. È stato in grado di ascoltare le associazioni e, soprattutto, i cittadini", sostiene l’ex portiere e ora consigliere regionale della Lega in Toscana.

Al fianco di Venturi anche Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura: "Abbiamo una grande opportunità. Se andate a votare, noi questa Regione ce la prendiamo". Tra i presenti anche Giovanni Salizzoni, già vicesindaco della giunta Guazzaloca, Filippo Berselli, ex senatore, e il professore Stefano Bonaga.