Le prospettive del Caab Marcatili: "Decimo anno in utile Al via investimenti per crescere"

Il Caab certifica un altro bilancio in attivo. Per il centro agroalimentare di via Canali, partecipato all’80,04% dal Comune, "è il decimo anno di fila chiuso in utile", commenta Marco Marcatili, presidente dal luglio scorso. Tirate le somme, per il 2022 si parla di 250mila euro.

Come valuta questi otto mesi alla guida del Caab?

"C’è già un primo risultato: siamo arrivati secondi, a livello nazionale, a un bando del Pnrr".

In concreto?

"Otteniamo dieci milioni di euro, a fondo perduto, per finanziare un progetto di ampliamento e riqualificazione del Caab".

Nel dettaglio?

"Investimenti su infrastrutture, sostenibilità e digitalizzazione. Sono previsti un nuovo mercato ittico, una prima comunità energetica, un impianto a biogas e l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico, che ci porti alla piena autonomia energetica".

Perché, allora, il Comune vi presta due milioni di euro?

"Per accelerare la progettazione esecutiva. Si tratta di un prestito infruttifero da parte del nostro socio di maggioranza, che ci consente di avviare subito gli investimenti in attesa dei contributi del ministero. In un momento di tassi alti, abbiamo preferito questa strada rispetto ad altre".

C’è chi lo ha letto come un aiuto a un Caab in difficoltà.

"Ripeto: il Caab chiude in utile anche quest’anno. E ricordo a tutti che, negli anni scorsi, sono stati restituiti al Comune 17 milioni di euro. Non c’è a Bologna una società partecipata che abbia fatto altrettanto".

Restituirete anche i due milioni?

"Entro il 15 dicembre, come previsto".

Quali previsioni per il 2023?

"Anche quest’anno ci aspettiamo una chiusura positiva".

Davide Vernocchi (Apo Conerpo), sul Carlino ha lanciato l’allarme siccità, che sta sconvolgendo il settore dell’ortofrutta. Qual è il suo parere, visto dall’osservatorio privilegiato del Caab?

"Sono d’accordo con Vernocchi. L’agricoltura, va da sé, non scomparirà. Ma cambia totalmente la composizione delle colture agricole".

Per esempio?

"Si passerà da colture più idroesigenti ad altre, che necessitano minori quantità di acqua. Ci sarà, per esempio, uno spostamento sulle filiere cerealicole. Cosa che, va detto, cambia la redditività della filiera".

Si può rimediare?

"Il destino non è fatale. Certo, l’acqua non è scontata, per questo bisogna fare tutto il possibile per risparmiarla e riutilizzarla. Penso per esempio a una rete di piccoli invasi, per raccogliere e riutilizzare in agricoltura le acque meteoriche".

Resta un dato: le famiglie consumano meno ortofrutta.

"L’inflazione condiziona anche la composizione del carrello della spesa. Ma credo che serva un patto fra scuola, istituzioni, ristorazione e operatori per spiegare che un eccessivo calo dei consumi di frutta e verdura avrà serie conseguenze in termini sociali e sanitari, che pagheremo tutti".

Luca Orsi