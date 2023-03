Le prospettive del terziario Idee di economia circolare

Un incontro su idee, modelli e opportunità per un’economia circolare nel terziario. Questo il tema del convegno organizzato ieri sotto le Due Torri da Ebiterbo, l’Ente bilaterale del terziario della città metropolitana di Bologna, con la partecipazione dei maggiori rappresentanti ed esperti del tessuto produttivo e associativo cittadino, per condividere opinioni e progetti su cui avviare azioni condivise. Al centro dell’incontro-confronto al cinema Lumière di Ebiterbo in collaborazione con EbiNter, patrocinato dalla città metropolitana di Bologna, alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030, dal lavoro dignitoso alla crescita economica, passando per le imprese, l’innovazione e le infrastrutture, ma anche città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili.

Si è, quindi, discusso di politiche attuabili nel terziario, individuando le professioni del futuro e il ruolo strategico della bilateralità nel raggiungimento degli obiettivi. Tanti i contributi, introdotti dal Presidente di Ebiterbo Valentino Di Pisa, accompagnato a inizio lavori dal presidente di Ebinter Gennaro Strazzullo e dal vice sindaco della città metropolitana Marco Panieri.

A esprimere dati e pareri, tra gli altri, Pierluigi Stefanini (ASviS), l’economista Stefano Zamagni, Rossella Fasola (Randstad), Giada Grandi, segretario generale Camera di Commercio di Bologna e Lina Galati Rando (Confcommercio Imprese per l’Italia).

Presenti anche Giancarlo Tonelli (dg Ascom Bologna), Anna Maria Russo (Filcams Cgil), Sara Ciurlia Capone (Fisascat Cisl) e Aldo Giammella (Uiltucs). Ha concluso l’evento il vice presidente di Ebiterbo Mario Antonio Forte.