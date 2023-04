Le prossime tappe: a maggio tocca ad altri tecnici

La prossima udienza, sempre nell’aula bunker del carcere della Dozza, nel processo a Giuseppe Cappello, 45 anni, accusato di avere ucciso la ex fidanzata Kristina Gallo nel marzo del 2019, sarà il prossimo 29 maggio. L’imputato ha chiesto e ottenuto di affrontare il processo con rito abbreviato: l’omicidio aggravato (dallo stalking, in questo caso) dall’aprile del 2019 non può più essere giudicato con il rito premiale che prevede lo sconto di un terzo della pena, ma essendo il presunto delitto precedente a quella data, è stato possibile per Cappello accedervi nonostante lui sia stato formalmente accusato dell’omicidio solo lo scorso luglio. Difatti prima si propendeva per il decesso naturale. Il rito prescelto è condizionato all’audizione dei consulenti che hanno analizzato luogo del ritrovamento e corpo della giovane mamma di 27 anni: una prima parte ha preso la parola ieri, a maggio toccherà ad altri tra cui la consulente della Procura Ornella Leone. Sentiti ieri pure i consulenti della difesa Giuseppe Fortuni e Roberto Nannini.