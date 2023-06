Le proteste anarchiche Aperta un’inchiesta Sei nel mirino della Procura

La Direzione distrettuale antimafia di Bologna ha aperto un’inchiesta per associazione terroristica a carico di un gruppo di anarchici che lo scorso anno avrebbero preso parte alla mobilitazione a sostegno di Alfredo Cospito, all’epoca in sciopero della fame in segno di protesta contro il regime di 41 bis. È quanto emerso a margine della ripresa, ieri, del processo a Torino proprio nei confronti dello stesso Cospito.

L’apertura dell’inchiesta per sei indagati, quattro uomini e due donne, è arrivata a seguito di accertamenti svolti dai carabinieri del Ros relativamente a una serie di episodi andati in scena a Bologna e non solo negli ultimi mesi dello scorso anno. Una delle rivendicazioni contestate al gruppo dal pubblico ministero Antonello Gustapane è relativa al 18 dicembre scorso, quando alcuni attivisti appartenenti alla galassia anarchica si arrampicarono su una gru in piazza della Mercanzia facendo scendere dall’alto un lunghissimo striscione con la scritta "Il 41bis uccide. Alfredo libero, tutti liberi" e

"Morte allo Stato".

Accusati anche del presidio che, in contemporanea, si svolse in centro storico quando gli altri attivisti che erano a terra dettero vita a un sit-in con casse acustiche e manifesti, tra via Rizzoli e piazza della Mercanzia.

Un’altra contestazione riguarda un attentato incendiario ai ripetitori dei gestori telefonici di Monte Capra di Sasso Marconi, il 22 maggio dello scorso anno dove a prendere fuoco furono due antenne di Eolo, della rete internet, e un attentato (andato in scena agli inizi di novembre 2022 e non riuscito), contro quattro furgoni di una società che si occupa della distribuzione dei pasti alla casa circondariale della Dozza.

L’accusa si estende anche all’episodio del 31 dicembre scorso (rivendicato con volantini e scritte contro il 41bis e in favore di Alfredo Cospito) quando, in via Emilia Levante proprio sotto al Pontevecchio, due bidoni dell’immondizia vennero posizionati in mezzo alla strada e poi fatti esplodere, forse grazie a delle molotov inserite al loro interno. In quell’occasione, i rifiuti si sparsero ovunque ma, fortunatamente, l’esplosione non provocò danni e non si registrano feriti.

E ancora. Il pubblico ministero Antonello Gustapane li accusa anche di aver interrotto una messa domenicale alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. Con megafono e volantini, il 27 novembre dello scorso anno, un gruppo di anarchici fece irruzione intorno alle 11, durante l’omelia di don Massimo Setti, inneggiando alla liberazione di “Alfredo Cospito, prigioniero nella sezione 41 bis”, interrompendo la santa messa in occasione della prima domenica dell’Avvento nella chiesa di via Matteotti.