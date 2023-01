Le quattro sfide di Mazzoni "Tessere, si torni ai gazebo"

Federica Mazzoni, come segretaria del Pd bolognese ("la più grande federazione in Italia", puntualizza), sente "la responsabilità" di sottoporre alcuni temi" ai candidati alla segreteria nazionale dem. Per "chiedere loro come la pensano sul futuro del Pd". Nella corsa al Nazareno – alle primarie del 26 febbraio corrono Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli – la Mazzoni ancora non si schiera: "Sono impegnata a svolgere al meglio il ruolo di segretario di tutto il Pd di Bologna".

A mo’ di premessa, la Mazzoni rileva quello che definisce "un paradosso" in questa fase di avvicinamento al congresso dem: "Non si parla del Pd, del partito, della nostra comunità politica". Ma poiché "noi a Bologna prendiamo sul serio questa fase costituente", mette sul tavolo dei candidati quattro temi.

La Mazzoni ritiene "deleterio" il tesseramento solo online introdotto nel 2022. (Con alcune deroghe, quest’anno, una delle quali per l’Emilia Romagna). E chiede ai candidati se sono disponibili a rivedere le regole di iscrizione, affiancando all’online i tradizionali gazebo, "che consentono di mantenere un filo diretto con la nostra comunità".

Altro tema, il finanziamento pubblico ("sobrio, regolamentato") ai partiti. I candidati "sono disposti a una battaglia politica da portare in Parlamento?". Per la Mazzoni, "un grande errore del Pd e della sinistra è stato andare in scia alla demagogia e all’antipolitica. Non può fare politica chi ha solo disponibilità economiche proprie o deve affidarsi a privati".

Da Bologna parte anche la richiesta "di costituire una rete internazionale integrata fra partiti socialisti e laburisti, per affrontare insieme le sfide globali".

Come ultimo punto, la segretaria dem propone "un metodo che parta dal basso per dibattere, in tutti i circoli e le federazioni, fino agli organismi nazionali", temi diversi, "per elaborare una nostra proposta da proporre al Paese".

Sul tema delle riforme costituzionali e istituzionali, per esempio, "non possiamo limitarci a dire sì o no a proposte altrui, ma realizzare la nostra". In generale, l’idea è di "chiamare a raccolta, di volta in volta, a seconda del tema trattato, esperti, intellettuali, esponenti della cultura, con cui riallacciare i legami".

Ieri, intanto, Pier Luigi Bersani – in città per un pomeriggio di dibattiti promosso da Articolo Uno per la costituente Pd – non svela il nome del suo candidato preferito. "Ci si metterà dal lato di quelli che si presentano come più innovativi – commenta –, che garantiscano meglio la conclusione di un percorso costituente e hanno più chiaro qual è la prospettiva di alternativa alla destra. Ci vuole un’innovazione forte".

L’ex segretario Pd, uscito dal partito nel 2017 in polemica con Matteo Renzi per poi fondare Articolo Uno, è pronto a ‘tornare a casa’. Intanto, come tesserato di Articolo Uno, potrà votare nei congressi di circolo del Pd impegnandosi per iscritto ad aderire allo stesso partito o a quello che sorgerà quest’anno.

Quanto alla tessera Pd, Bersani afferma: "Io sono in una compagnia, siamo dentro un percorso e vedremo nello sviluppo del percorso. L’intenzione è trovarsi tutti insieme, in un partito nuovo. Abbiamo l’Assemblea costituente fra 10 giorni, vediamo cosa succede lì".

Luca Orsi