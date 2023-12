Le ’Quattro stagioni’ salutano il nuovo anno

La Filarmonica del Teatro Comunale, costola indipendente e autogestita dell’Orchestra del Teatro Comunale, ha l’onore di aprire i cartelloni musicali del 2024: riprendendo una tradizione già attiva qualche anno fa, lunedì 1° gennaio, ore 18, all’Auditorium Manzoni, propone un concerto di Capodanno, ma dal programma inconsueto rispetto alla tradizione consolidatasi ovunque. Verranno infatti eseguiti i celebri concerti di Antonio Vivaldi per violino e archi noti come le ’Quattro stagioni’ in alternanza alle ’Cuatro Estaciones Porteñas’ (’Quattro Stagioni di Buenos Aires’) scritte in ritmo di tango dal compositore argentino Astor Piazzolla a 250 anni di distanza, come chiaro contraltare di quel capolavoro del barocco veneziano.

"Volevamo differenziarci – dice il presidente della Filarmonica, Guido Giannuzzi – dalla comune immagine dei concerti di Capodanno a suon di valzer viennesi, che pure noi stessi avevamo seguito in passato sotto la bacchetta di Hirofumi Yoshida. E ho pensato che i turisti, sempre più presenti a Bologna in questo periodo festivo, potessero essere maggiormente interessati a qualcosa di originale, all’italiano Vivaldi accostato al contemporaneo Piazzolla, piuttosto che a un’offerta musicale più scontata e reperibile ovunque".

Sono più le distanze o le differenze, fra i due cicli musicali?

"Entrambi – prosegue Giannuzzi – hanno una loro organicità interna, che li rende autosufficienti. Piazzolla aveva originariamente pensato le sue ’Stagioni’ per un quintetto cameristico di bandoneón, violino, contrabbasso, chitarra elettrica e pianoforte; ma nel 1998 il violinista Gidon Kremer commissionò al compositore Leonid Desyatnikov una loro trascrizione che ripetesse lo stesso organico vivaldiano, così che oggi è possibile proporre entrambi i cicli contemporaneamente, con gli stessi esecutori. La parte del bandoneón è ripensata per il violino solista, ruolo assunto nel nostro caso su entrambi i cicli da Paolo Mancini, che fungerà anche da concertatore dell’orchestra. È la prima volta che, a Bologna, Vivaldi e Piazzolla vengono proposti insieme integralmente; ma faremo qualcosa di più: invece di eseguirli in forma separata, li alterneremo stagione dopo stagione, facendo però attenzione all’inversione di clima che c’è fra i due emisferi della Terra. Così alla ‘Primavera’ seguirà l’‘Otoño porteño’, all’‘Estate’ l’‘Invierno porteño’ e così via, in un ciclo a due facce che sembra non avere mai fine".

A rendere speciale la serata, sarà anche la presenza dell’Antica Profumeria Sacro Cuore e il brand bolognese ’Autentica di Felsina’ che accoglieranno il pubblico con un tocco di eleganza per festeggiare l’anno nuovo.