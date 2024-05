Le radici viste da lontano: nell’atelier di Yumi Karasumaru

L’incontro con uno spazio espositivo dal carattere evocativo – non certo una scatola bianca– può davvero riscrivere la percezione di un’opera d’arte e il modo in cui l’artista si riavvicina al suo lavoro e decide di presentarlo. È così che succede quando Yumi Karasumaru entra in Alchemilla non solo con una serie di lavori realizzati in diversi momenti della sua produzione ma anche con uno spaccato del suo atelier di via San Vitale: nasce Yumi’s New School, percorso curato da Roberto Pinto, osservatore del lavoro dell’artista giapponese di Osaka fin dal suo arrivo a Bologna, in cui c’è un continuo dialogo tra le radici di Karasumaru e il suo osservarle da lontano, per uno sguardo e una elaborazione in profondità. Il che succede particolarmente con Facing Histories (fare i conti con la storia), serie di 102 piccoli dipinti del 2015– che nel 2016 espose al Mambo – di cui ne seleziona una ventina per l’occasione, in cui riproduce metodicamente, immagini legate all’esplosione atomica di Hiroshima e Nagasaki, ricercate sulla stampa, nei filmati e in raccolte private, riferite a episodi di guerra, a scene di distruzione, a eventi politici, ma anche a vicende personali intrecciate alla tragedia collettiva. Dal 1995 Yumi Karasumaru riflette sulla tragedia atomica e per la pittura giapponese rappresenta un caso abbastanza isolato, come dice lei stessa, perché è raro trovare artisti che abbiano voglia di riaprire il capitolo storico e attraversarlo con la propria poetica. Ma forse è più "semplice" per chi è uscito da un contesto e si trova dall’altra parte del mondo, distaccarsi e riavvicinarsi a certe radici con la voglia di discuterle, interrogarle, capirle ancora. Poi eccoci nella sala del Learning from the past, la nuova serie di dipinti realizzati tra il 2023 e 2024 (presentati lo scorso febbraio a L’Ariete artecontemporanea) e ispirati all’arte giapponese del periodo Edo, in un’originale combinazione con l’essenza dell’arte rinascimentale, perché nella sua lunga permanenza in Italia, l’artista ha superato nella ricerca personale, i confini culturali tra Oriente e Occidente. E a completare Yumi’s New School non possono mancare i video e le performance.

Nella room 5 di Alkemilla si vedranno nove video tra cui i due Yumi-transformer, Life changing program 2020-2021 realizzate in periodo pandemico in cui Yumi si trasforma in una vecchia signora giapponese attraversata dalla contemporaneità e questa sera alle 21 si vedrà la prima performance dal vivo The Storyteller-Il narratore, pro-memoria di Onoda, l’ultimo samurai in cui racconta la storia del soldato giapponese che è rimasto per 30 anni nella giungla filippina, fino al 1974, e che venne arrestato perché rifiutava il fatto che la guerra fosse finita. A proposito dell’atelier ricreato in Alchemilla: dal mercoledì al sabato dalle 15 alle 20, per tutta la durata della mostra, si potrà incontrare l’artista, vederla al lavoro e fermarsi a disegnare con lei.

Benedetta Cucci