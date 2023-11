Le ragazze adesso hanno paura: "Di notte non giriamo mai da sole"

"Siamo educate alla difesa, abituate ad avere paura dell’altro sesso". Le donne, sotto le Due Torri, si sentono in pericolo. L’ennesimo episodio di violenza, consumatosi nella notte a cavallo tra sabato e domenica in via dell’Unione, nel pieno della zona universitaria, conferma il fatto che "Bologna non sia una città sicura, soprattutto per noi". Ancora una volta, lo stupro colpisce una ragazza sola, nel cuore della notte, inerme tra le braccia dei suoi aguzzini, uno dei quali è stato arrestato in flagrante dagli agenti della polizia. "Ma l’arresto non ci rassicura – il pensiero della comunità femminile si concentra in poche parole –. Il complice dell’orco è a piede libero. Fin quando non sarà messo in manette, così come chiunque abbia violentato una persona, non saremo mai sicure".

Le donne vorrebbero sentirsi libere e sicure di camminare, passeggiare e tornare a casa, anche quando non c’è luce, da sole, senza dover richiedere di essere protette. Un ’lusso’ che oggi non si possono permettere.

"Rincasare di notte da sola, uscendo dai luoghi comuni e frequentati, mi provoca angoscia – commenta Chiara Gambaroni –. Proprio per questo non lo faccio mai da sola: chiedo ai miei amici di accompagnarmi o mi organizzo con le mie coinquiline, per fare la stessa strada insieme. Se un gruppo di sole ragazze si sposta, in automatico scatta il pensiero per il quale diventiamo proprietà di qualcun altro. Sono tornata a casa una volta da sola, e in quel caso sono stata vittima di cat-calling". Confrontata con altre città, che spiccano per degrado, Bologna "non la percepisco così tanto pericolosa, se non la sera tardi nei posti centrali, ma non affollati – continua la studentessa fuorisede –. Gli uomini che mi fanno più paura sono quelli appena fuori dai centri più frequentati". E il luogo dell’orrore immaginario combacia con via dell’Unione, che dista solo 200 metri a piedi da piazza Aldrovandi.

Per difendersi, le donne si muniscono di spray al peperoncino o "di lacca per capelli – dice Sofia Remelli –. Tornando a casa quando è buio, passo il tempo in chiamata con i miei genitori o con le amiche: se dovesse succedermi qualcosa, saprebbero precisamente dove sono. Prima di trasferirmi, ero mentalmente preparata a questo livello di pericolo, ma a Bologna non si è mai soli, c’è sempre gente". Sconosciuti che possono salvare l’aggredita di turno, come è successo alla vittima dell’abuso di via dell’Unione, notata da una coppia di giovani che hanno dato l’allarme.

"Non mi aspettavo fosse una città sicura e infatti avevo ragione – confessa Anna Martini –. Evito di uscire di sera e, se lo faccio, voglio la certezza di essere accompagnata. La solidarietà tra donne c’è, e per fortuna ho degli amici maschi che mi comprendono e sono gli uomini che ho scelto nella mia vita. Ma se incontro uno sconosciuto per strada, il primo pensiero è la diffidenza".

Anche in chi a Bologna è di casa, la paura c’è: "Non percorro vie laterali, se non in compagnia o per tratti molto brevi, prediligendo posti affollati", afferma Emanuela Rossi. Per interrompere questo circolo vizioso e tutelare tutte le donne, l’informazione, accompagnata dalla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, è centrale. "Bisogna parlarne, anche di più – conclude Emanuela –. La comunicazione è fondamentale e bisogna partire da quella".