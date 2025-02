Le ragazze del Bauhaus a Santo Stefano

di Nicoletta Barberini Mengoli

Un momento molto interessante della storia dell’arte del ‘900 è rappresentato dalla scuola d’arte e di design Bauhaus, che operò in Germania dal 1919 al 1933, nel contesto storico e culturale della Repubblica di Weimar. È in corso al Quartiere Santo Stefano una mostra Le ragazze del Bauhaus e il caso Heymann che delinea, attraverso la visione di 150 opere originali d’epoca tra ceramiche, oggetti in metallo e tessuti, quello che fu lo sviluppo del design moderno al femminile coniugato con l’artigianato, ancora modernissimo. È la celebrazione non solo del talento artistico delle ragazze frequentanti la scuola, talento per secoli ignorato dal maschilismo imperante, ma anche di un movimento nuovo di costume riguardante unicamente le donne e la società tedesca in un periodo così difficile.

Al primo anno accademico della scuola Bauhaus si iscrissero 89 donne e 79 uomini, aumentate sempre più negli anni, tanto da costituire un vero e proprio movimento femminile che stabilì un legame diretto tra la ricerca di avanguardia in campo artistico e la produzione industriale, di cui sviluppò i principi di funzionalità ed essenzialità, inventando di fatto il design per come lo concepiamo noi oggi. Il Bauhaus apre le porte alla produzione manifatturiera, invade la Germania con il suo gusto artistico d’avanguardia ispirandosi ai grandi artisti del periodo come Klee e Kandinsky per i decori dei suoi oggetti in ceramica. In questo contesto rientra la figura emblematica di Margarete Heymann che, dopo gli studi al Bauhaus, fondò la fabbrica di ceramica di Hael producendo pezzi che risentivano dei nuovi principi estetici, ma soprattutto della sua originalissima ricerca estetica.

Nonostante il suo successo internazionale nel 1933 fu costretta a cedere l’attività a causa delle pressioni naziste. Molti di questi oggetti sono in mostra assieme ad altre artiste coeve della Heymann per dimostrare l’estrosità delle forme e dei decori, nel rispetto totale del buon gusto e della raffinata eleganza. La mostra chiude il 6 aprile.