Le ragazze di Kim Gordon "Bologna, che città rock"

di Francesco Moroni

"Bologna? È una città molto rock, è interessante. Amo l’arte e alcuni dei miei monumenti preferiti si trovano proprio qui: l’ho scelta come tappa della mia tournée italiana proprio perché voglio visitarla con grande piacere". L’età anagrafica è soltanto un numero. Kim Gordon, settant’anni appena compiuti –, lo fa ricordare ogni volta che sale su un palco o prende in mano uno strumento. Molti conosceranno l’artista statunitense per aver militato oltre 30 anni negli Sonic Youth: gruppo newyorkese con all’attivo più di 20 album, diventato una vera e propria istituzione tra sperimentazioni e accordature alternative. Ma l’energia di Kim Gordon – icona della cultura pop, attivista, femminista, donna amata dal mondo della moda – non è rimasta rilegata agli anni d’oro del gruppo, bensì è tornata con una rinnovata, esplosiva vitalità. E così, oggi, si presenta con una ‘superband’ tutta al femminile nei principali palchi d’Europa: sarà al Nova Festival, nei giardini del Botanique in via Filippo Re, stasera alle 21 per portare il suo primo lavoro da solist del 2019: No Home Record. "Per comprenderlo, è più facile ascoltarlo che sentirlo raccontare – ironizza lei, al telefono oltreoceano –. Tutto è nato dall’incontro tra me e il produttore (Justin Raisen, ndr): si tratta di qualcosa che abbiamo voluto fortemente, che non potevamo non mettere in piedi, e a ispirarmi è stato soprattutto il documentario No Home Movie". La pellicola, uscita nel 2015, è diretta da Chantal Akerman e racconta del rapporto e del dialogo tra la regista e la madre appena qualche mese prima della morte di quest’ultima. Un lavoro toccante, tra realtà, commozione e sentimento.

"Oggi suono con una band di sole ragazze e sono fantastiche – aggiunge ancora la musicista –. Una di loro l’ho conosciuta a New York: mi è piaciuta immediatamente. Altre, Carmela e Mandy, suonavano in band diverse e anche loro mi hanno catturata. Non so se essere tutte donne sul palco sia un valore aggiunto, ma sicuramente c’è un’energia magnifica. Lo show è molto godibile". Suonare e salire sul palco continua a essere parte integrante della vita di Kim, come lei stessa ricorda: "Stiamo vedendo una nuova generazione di artisti molto ‘fresca’, con collaboratori pieni di idee. Non voglio rilasciare spoiler sulle prossime uscite, ma continuiamo a produrre e suonare". Attenzione, però, perché quando si chiede all’artista se la musica sia tutta la sua vita, la risposta non tarda ad arrivare: "La vita è fatta di tante cose, così come l’arte – puntualizza –. È vita, ma non è tutto".