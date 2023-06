Le ragioni dell’abbandono "Si guarda solo ai bilanci"

Sulle ragioni che spingono così tanti medici ad andarsene dalle strutture pubbliche, cercano di dare una spiegazione i sindacati di categoria.

"Succede che gli stipendi non sono più appetibili rispetto a quelli di una volta. L’ultimo contratto è stato rinnovato senza vantaggi seri: stiamo parlando di 70 euro lordi al mese, per quanto riguarda i giovani vengono assunti in una sede ma possono essere spostati in altre e questo non agevola – sottolinea Salvatore Lumia, presidente regionale della Federazione Cimo-Fesmed, Anpo-Ascoti –. E, soprattutto dal 2020, sappiano che le condizioni sono diventate ancora più difficili, gli orari più lunghi e gli straordinari non pagati. Quindi chi può se ne va. In Regione ci siamo sempre posti il problema di una verifica precisa delle piante organiche delle Aziende sanitarie, ma non siamo mai riusciti ad avere un dato preciso, dato che sarebbe molto opportuno avere per fronteggiare i bisogni futuri".

"I numeri delle dimissioni sono impressionanti", Ester Pasetti, segretaria regionale Anaao-Assomed non usa mezzi termini. "Molte persone si aspettano cose che poi non trovano, quindi si muovono per cercarle e migliorare la loro condizione – afferma –. Bisogna anche dire che per anni le Ausl del Sud non hanno assunto, ma dopo i piani di rientro sono ripartite quindi medici che erano venuti negli ospedali del Nord sono tornati a casa. Oppure lasciano il settore pubblico e vanno in quello privato dove non si fanno le domenica e nemmeno le notti. Non va dimenticato che nel pubblico ci sono medici che fanno anche dieci turni notturni al mese. Altra questione di cui tenere conto – spiega Pasetti – riguarda il fatto che ci sono specialistiche molto richieste dal mercato, quindi soprattutto se i medici sono giovani, cercano di andare in posti dove gli stipendi sono migliori ma soprattutto permettono una qualità di vita migliore. Altri che se ne vanno perché, bisogna dirlo, ci sono degli usi impropri dei professionisti. Ad esempio gli psichiatri devono lavorare nelle carceri, molti non se la sentono e se ne vanno. Una delle grandi amarezze che i medici ci riferiscono è che non vengano riconosciuti i sacrifici e che si pensi che tutti possono fare tutto. Non funziona così nel resto del mondo. Perché noi ci siamo ridotti così? – chiede la sindacalista –. Con ogni evidenza che quello che ha fallito è stata l’aziendalizzazione della sanità: non basta far quadrare i conti quando si parla di salute. Come se ne esce? Probabilmente, è il mio parere, è che sia troppa ridondanza di strutture: servono meno ospedali e molto specializzati, deve crescere molto il territorio e l’uso della tecnologia visto che tante cose si possono fare in remoto e grandi competenze. Siamo già oltre il rischio per la sanità pubblica: occorrono soluzioni immediate".

Monica Raschi