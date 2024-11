"Le residenze sono la svolta"

"Non sono emiliano-romagnolo e non potrò votare, ma se potessi farlo avrei già una preferenza". Lo afferma Pietro Casari, 19 anni: "La difficoltà maggiore è trovare casa, un vero ostacolo al diritto allo studio – commenta –. È difficile trovare una mediazione tra i privati e l’interventismo statale. La soluzione non è semplice, ma non vedo si stia facendo tanto. Il Comune di Milano, per esempio, ha aperto nuove residenze universitarie". E se si "andasse verso quella direzione anche qui, forse si riuscirebbe a creare un mercato più concorrenziale abbassando i prezzi. A quel punto entrerebbe in gioco il tema dei fondi regionali, permettendo il giusto dialogo tra pubblico e privato". Nota positiva sui "trasporti, che sono già efficienti e i costi sono bassi. Sicuramente c’è da migliore, ma il servizio è già buono".