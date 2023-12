Le ricette che ci parlano

La cucina è cultura, si sa. Molto più: ricordi, legami familiari e di territorio. E proprio di questo si parla stasera alle 20,30 all’Oratorio San Filippo Neri, nell’ambito della rassegna ’I ricordi’, con ’ Il canto delle ricette’ di Mila Fumini. Con lei sul palco la cuoca Alessia Morabito, chef da sempre appassionata di tradizioni popolari e femminili, Mirco Mungari polistrumentista studioso di musiche popolari del mediterraneo e Filippo Sorcinelli, creatore e fondatore di Lavs, sartoria ecclesiastica conosciuta in tutto il mondo e di Alter Duo, laboratorio artistico di fragranze di grande ricerca e cultura. La storica riminese è impegnata da anni nello studio della scrittura femminile in ambito religioso e, in questo caso, della storia del corpo e del cibo.