Le riforme della giustizia Le novità illustrate da Fd’I

’Verso una giustizia giusta’ è il convegno aperto a tutti organizzato dal coordinamento bolognese di Fratelli d’Italia e cui interverranno il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, e il senatore capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione affari istituzionali Marco Lisei. L’appuntamento è per domani sera alle 20.30 allo Zanhotel Europa di via Boldrini.

L’obiettivo del convengo è quello di illustrare le prime riforme della giustizia messe in campo dal governo Meloni. A partire dal primo decreto legge in assoluto emanato appunto da questo governo, quello sul carcere ostativo, fino alla battaglia a difesa del carcere duro in regime di 41bis. Ma sarà l’occasione anche per fare luce sull’intervento di riforma che sta approdando ora al Senato.

Nel menu della serata, i temi della "lotta alle mafie del il governo; la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni, necessaria per tutelare le indagini, e dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio, reato che ingolfava Procure e tribunali, con oltre l’85 per cento dei procedimenti che finiva con un’archiviazione", illustra il consigliere comunale di Fd’I Francesco Sassone. Abrogazione, questa, che consentirebbe anche di "eliminare la cosiddetta ’paura della firma’ dei tecnici e degli amministratori locali, dando così nuovo slancio all’azione amministrativa, oltre che a quella economica, specialmente in questa delicata fase di attuazione del Pnrr", prosegue il consigliere. Si parlerà infine del divieto alle Procure di presentare appello per le sentenze di assoluzione inerenti i reati meno gravi.

Tutti interventi "che mirano a che i tribunali abbiano più tempo per occuparsi dei reati più gravi e di maggior allarme sociale – chiude Sassone –. Fratelli d’Italia è garantista nella fase delle indagini, ma giustizialista quando c’è una sentenza di condanna, al contrario della sinistra che è giustizialista nelle indagini e garantista dopo. Per Fratelli d’Italia una ’giustizia giusta’ è la migliore garanzia per tutti i cittadini: chi sbaglia deve pagare, ma il processo deve essere giusto per tutti".

A moderare l’incontro sarà Sandro Callegaro, responsabile del Coordinamento giustizia Emilia-Romagna.