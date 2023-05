Le risorse della longevità "Ecco come viverla bene"

Pensare la longevità come risorsa e non come un problema. Attorno a questo concetto importante ruoterà l’evento ’Tavolo della Longevità’, promosso e curato dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune e rivolto agli over 65 del territorio. L’appuntamento è per oggi alle 9.30 nella sala pluriuso della biblioteca Gianni Rodari, in via San Donato 7425.

"Un incontro volto a fare conoscere il mondo dell’associazionismo, del volontariato e le opportunità di svago per un invecchiamento attivo – spiega Giuliana Bertagnoni, assessora alla Sanità, Servizi sociali e Politiche per la terza età di Granarolo –, nonché i servizi predisposti per conservare l’autonomia il più a lungo possibile, e, infine, le possibilità di assistenza socio-sanitaria per la non autosufficienza, per mantenere alta la qualità della vita per tutto l’arco speriamo lungo della sua durata. Torniamo a pensare alla longevità come a una risorsa e non come a un problema".

L’evento è organizzato insieme all’assessorato alle Politiche socio sanitarie dell’Unione Terre di Pianura per presentare la Guida ai Servizi Sociali per i cittadini anziani, a cura dell’Unione Terre di Pianura. All’incontro interverranno anche Asp Pianura Est, i Centri civici e sociali del territorio, l’associazione Orti Granarolo, Ancescao, Auser, i sindacati dei pensionati; nonché le realtà del territorio coinvolte in attività e servizi di tipo ricreativo, volontaristico, sociale e assistenziale rivolti alla popolazione over 65, anche con l’obiettivo di dare vita a un ’Tavolo della Longevità’ che raccolga i bisogni dei cittadini.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che vogliano conoscere meglio i servizi, direttamente coinvolti o come caregiver di parenti anziani, ma anche a chi abbia voglia di fare un’esperienza di volontariato avendo tempo a disposizione da dedicare ad attività di socializzazione dedicate agli over 65.