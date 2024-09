"Le risse sono all’ordine del giorno"

Tra i commercianti preoccupati per la situazione c’è anche Angelo Nazzaro. "Abito fuori Bologna da anni e la situazione è peggiorata rispetto anche solo allo scorso anno: in città c’è meno movimento, ci sono i lavori e ormai sono all’ordine del giorno le risse che, fortunatamente, la polizia ferma nell’immediato". Nazzaro sulle possibili riforme da attuare per migliorare la situazione non usa mezzi termini e afferma che "non spetta a me decidere, però mi piacerebbe che noi, come Fiera del libro, se la situazione è questa, ci spostassimo da qua e tornassimo in centro". Secondo Nazzaro è dura "pagare questo suolo pubblico devastato dagli spacciatori, è una situazione assurda e già adesso notiamo un calo drastico del passaggio in questo tratto". Nazzaro si sofferma anche sul viavai di persone provenienti dalla stazione. "Ormai non vengo più in centro perché non si riesce a girare: è diventata una zona di transito, nessuno porterebbe i figli a passeggiare qui in piazza XX Settembre con questa gente a pochi metri. È brutto che qualsiasi turista arrivi qui a Bologna abbia questo biglietto da visita", dice.

È vero che "tutte le grandi città sono così – continua Nazzaro –, non capisco perché allora noi non possiamo diversificarci. Mi dispiace, io lavoro male qui e pago le stesse spese di sempre senza essere tutelato. La situazione è triste. Ho paura soprattutto per le ragazze o i ragazzi che possono essere aggrediti da questi soggetti davanti la stazione da un momento all’altro", chiude Nazzaro.