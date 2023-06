Le ruba la borsa e le dà un pugno: ventenne rapinata

Rapinata della borsa e colpita con un pugno in volto. L’aggressione è avvenuta l’altra notte, intorno alla mezzanotte e mezza in piazza Aldrovandi, e il responsabile, un tunisino di 27 anni, è stato arrestato dalla polizia, mentre tentava di allontanarsi a bordo di un monopattino rubato. Con sé aveva anche della sostanza stupefacente, già pronta allo spaccio, divisa in sette dosi. La vittima, una ragazza di 21 anni, era in compagnia di un’amica, seduta sui gradini a chiacchierare, quando si è accorta che le era stata rubata la borsa, che aveva appoggiato vicino a sé: guardandosi intorno ha individuato il ventisettenne, con uno zaino dal quale spuntava la tracolla della sua borsa.

La ragazza si è quindi avvicinata all’uomo che prima ha negato il furto e poi, per allontanarsi, ha colpito la vittima al volto con un pugno. Nel frattempo era stata avvertita la polizia: le volanti arrivate subito in piazza Aldrovandi hanno bloccato il ventisettenne mentre si allontanava, arrestandolo per rapina impropria e denunciandolo per la droga e la ricettazione del monopattino.