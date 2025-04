Le sanzioni agli studenti . Tra favorevoli e contrari

In merito agli eventi che hanno coinvolto il Minghetti, il gruppo di Fratelli d’Italia chiede che non ci siano ingerenze della politica su questo tema: "È inaccettabile che Coalizione Civica tenti di influenzare la gestione scolastica e, ancor più grave, che si schieri sistematicamente a favore di chi manifesta con metodi antidemocratici. Giustificare atti di danneggiamento e prevaricazione in nome di una presunta lotta politica è un atteggiamento pericoloso e profondamente sbagliato – dichiara –. FdI condanna inoltre gli episodi di violenza all’Arcangeli, dove alcuni esterni hanno vandalizzato l’Istituto. Episodio gravissimo, ci auguriamo che i responsabili siano individuati e chiamati a rispondere dei danni causati".

Mentre Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega Bologna dichiara: "Trovo surreali le proteste della sinistra contro il preside del Minghetti e contro quei presidi che cercano di garantire il diritto all’istruzione degli studenti. Tutta la mia solidarietà va a questi eroici insegnanti che mettono la loro missione educativa davanti all’occasione di rimanere allineati col pensiero unico che vige a Bologna. Non di rado – fa notare – le occupazioni degenerano e sta nella sensibilità dei presidi la gestione di queste situazioni. Loro conoscono la realtà della loro scuola molto meglio di quei politici di sinistra che vorrebbero usarle solo come palcoscenico".

Si muove anche il centrosinistra in Regione contro le sanzioni per gli studenti che hanno occupato il liceo Minghetti: "Auspichiamo che si giunga a riconsiderare le sanzioni disciplinari, e che le valutazioni di quei provvedimenti, denunce comprese, siano riviste alla luce di una ripresa di dialogo e di confronto presso la scuola liceo Minghetti di Bologna", affermano i consiglieri regionali Giovanni Gordini (Civici), Simona Lembi (Pd), Simona Larghetti (Avs) e Lorenzo Casadei (M5s), che oggi hanno depositato una risoluzione sull’argomento in Assemblea legislativa.

Mentre la Camera del lavoro metropolitana di Bologna e Flc-Cgil sulle mobilitazioni studentesche nelle scuole superiori cittadine fanno sapere di essere "preoccupati per gli episodi di tensione che si sono registrati all’interno delle stesse comunità educanti e che hanno portato a lettere pubbliche, petizioni e convocazioni di consigli e collegi straordinari, perché queste tensioni rischiano di distogliere l’attenzione dai veri problemi della scuola, dei suoi studenti e dei suoi lavoratori".