Le scatole nere:. Città 30 rispettata al 60 per cento

I limiti di velocità imposti da Città 30 a Bologna? "Vengono rispettati nel 60% degli spostamenti e hanno fatto bene alla sicurezza stradale, alla mobilità urbana, all’ambiente, al clima e anche all’economia". A dirlo è uno studio condotto dalla società Go-Mobility sui dati provenienti dalle scatole nere delle auto. "In sei mesi sono oltre 150 i milioni risparmiati grazie alla riduzione di incidenti, morti e feriti". Un responso sorprendente, commentano Stanzani e Faggioli (Forza Italia), perché "a Bologna del limite generalizzato ai 30 non se ne ricorda più nessuno, essendo di fatto una misura in tutto e per tutto inapplicata".