Le scelte (dure) di de Pascale. Correnti Pd tenute ai margini: "E sull’alluvione decido io"

"Ho fatto lo squadra che volevo". Michele de Pascale sintetizza così la sua giunta, rimarcando un fatto non scontato in casa Pd: " Non ho discusso la lista dei nomi con le correnti dem, ma con tutto il partito. Quando devi decidere devi assumerti delle responsabilità, anche se è stata dura perché in questa regione ci sono tante competenze". L’era de Pascale parte così, una somma di scelte oltre le correnti, sacrifica nomi di peso (Luigi Tosiani e Stefano Caliandro), punta sulle donne (6 a fronte di 5 uomini), ma poi sceglie come suo vice un uomo, Vincenzo Colla (e non la regina di preferenze Isabella Conti), "perché poteva essere qui al mio posto, se lo merita". A lui, tra le diverse deleghe, la conferma dello Sviluppo economico e l’Università. Non manca la quota Millennial (de Pascale ha 39 anni) e un certo equilibrio territoriale tra Emilia e Romagna. Confermato l’ingresso in squadra delle due donne forti bolognesi, con le deleghe più pesanti: Conti conquista il Welfare e la Scuola, mentre Irene Priolo è la prima donna a guidare Infrastrutture e Trasporti, con in più la delega all’Ambiente che già aveva. Il governatore si tiene contrasto al dissesto idrogeologico, Difesa del suolo e della Costa, Protezione civile e ricostruzione post alluvione, facendo pressing per avere il ruolo di commissario dopo il generale Figliuolo: "Serve un cambio di passo, ma se la gestione del post-alluvione resterà centrale, lo Stato si occupi dei lavori...". Come da anticipazioni, è Massimo Fabi l’assessore alla Sanità, direttore dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Confermati i rumors della ultime ore per gli altri membri della giunta: la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni (in quota Forlì-Cesena e Schlein), è assessora alla Cultura e alle Pari opportunità; a Turismo e Commercio c’è la riminese Roberta Frisoni (fuori, quindi, l’altra papabile, Alice Parma). Non è un exploit quello del reggiano Alessio Mammi, che farà il bis all’Agricoltura, mentre per i 5 Stelle c’è la reggiana Elena Mazzoni: per lei la delega alla Legalità e all’Agenda digitale.

Sarà assessore anche il ravennate Giovanni Paglia (Avs), assessore alla Casa e al Lavoro. La fedelissima di de Pascale, la faentina Manuela Rontini, sarà sottosegretaria alla presidenza al posto del modenese Davide Baruffi che conquista Bilancio e Montagna. Fuori squadra due nomi eccellenti: sia Tosiani, segretario regionale del Pd, sia il consigliere uscente dem Stefano Caliandro, il nome su cui il sindaco di Bologna Matteo Lepore (e in generale l’ala Schlein) ha voluto insistere fino alla fine, senza successo. Morale: Tosiani ha fatto il beau geste, ritirandosi dalla partita (raccogliendo diversi attestati di stima, in primis Stefano Bonaccini): "Ho scelto il Pd, rimango alla guida della nostra comunità politica, con la passione e l’entusiasmo di sempre". De Pascale la mette giù così: "Se Tosiani dopo il risultato che ha fatto alle ultime elezioni non è nella giunta della Regione è perché ha deciso di rimanere a guidare il partito".

Onore delle armi anche a Caliandro, per "cui ho totale stima". Per il dem, la scelta del fair play: "De Pascale ha fatto le sue scelte in autonomia. La mia esclusione? Non mi crea alcun imbarazzo". Il sindaco di Bologna Lepore, che su Caliandro si era speso, al di là delle frasi di circostanza ("un’ottima giunta"), punge: "Mi pare evidente che non si sia considerato il peso delle correnti e il conteggio delle aree. Forse è giusto anche così, però credo che è un tema che riguarderà più la discussione interna del partito".

Il neogovernatore liquida le polemiche: "È una giunta ottima per l’Emilia-Romagna, Bologna è pienamente rappresentato e con deleghe anche importanti", dice riferendosi al tandem Conti-Priolo. Nel risiko resta fuori Ferrara, che potrebbe recuperare con l’ex assessore Paolo Calvano in pole per fare il capogruppo. Per la presidenza dell’assemblea, si ragiona su nomi femminili. Papabile l’ex assessora di Parma Barbara Lori o la ferrarese Marcella Zappaterra, ma è in rialzo un nome di area Schlein (la riconferma di Emma Petitti?). Se si sceglierà un uomo, ha chance Maurizio Fabbri (vicinissimo a Lepore).