Le scoperte d’arte di Sgarbi si svelano a Palazzo Boncompagni

Palazzo Boncompagni sarà la cornice di un evento s che celebra l’arte, la cultura e la scoperta. Questa sera a partire dalle 20, infatti, lo storico dell’arte e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi sarà il protagonista principale nella presentazione del suo ultimo lavoro Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’Arte. L’evento sarà un’opportunità per il pubblico di conoscere l’arte più da vicino attraverso il racconto avvincente di Sgarbi. Il libro, pubblicato da La Nave di Teseo, rappresenta un viaggio appassionante, non solo attraverso l’Italia, ma anche oltre i suoi confini, alla scoperta di opere d’arte dimenticate e nascoste, celate in antiche chiese e nelle dimore private di collezionisti. Tra queste opere, emerge con particolare rilevanza la sorprendente scoperta di un’autentica opera di Caravaggio. Ben cento le opere, tutte riportate alla luce grazie all’instancabile ricerca di Sgarbi.

A introdurre e moderare la presentazione sarà Francesco Cozza Caposavi, direttore dell’omonima casa museo di Bolsena, nel viterbese. Successivamente, i partecipanti condivideranno una cena a base di prodotti tipici locali all’interno di Palazzo Boncompagni, offrendo anche l’opportunità di approfondire le tematiche emerse durante la presentazione discutendone direttamente con il critico. L’ingresso prevede la possibilità di assistere alla lectio magistralis, partecipare alla cena e ricevere una copia autografata dell’ultimo libro. Info: 3472462776.