Le sculture di piazza Maggiore ritrovano voce all’Archiginnasio

"Come sosteneva Roberto Longhi, le opere d’arte sono mute", osserva Andrea Bacchi, direttore della Fondazione Zeri. "Hanno bisogno di essere comprese, interpretate, raccontate". È da questa convinzione che nasce La Scultura in Piazza Maggiore, un ciclo di incontri ideato da Bacchi e Marcello Calogero per restituire significato e voce ai monumenti che abitano la piazza simbolo di Bologna. Promossa dalla Fondazione Federico Zeri dell’Università di Bologna in collaborazione con la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, la rassegna si propone di riportare l’attenzione su un patrimonio spesso trascurato, quello scultoreo, in una città che la tradizione ha voluto soprattutto ’pittrice’. "A Bologna si parla tanto dei Carracci o di Guido Reni – spiega Bacchi – ma molto meno della sua tradizione plastica, che va dall’Arca di San Domenico alle colonne di Arnaldo Pomodoro, oggi purtroppo rimosse da Piazza Verdi".

Il ciclo di conferenze – ospitato all’Archiginnasio alle 17.30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti – prende avvio oggi con Laura Cavazzini (Università di Trento) che si concentrerà su Jacopo della Quercia, il primo grande protagonista del cantiere di San Petronio. A seguire, il 28 ottobre, Aldo Galli (Università di Trento) parlerà di Niccolò dell’Arca e della sua Madonna col Bambino in terracotta sulla facciata del Palazzo Pubblico, una delle opere meno note dell’artista.

L’11 novembre sarà la volta di Francesco Caglioti (Scuola Normale Superiore di Pisa), che ripercorrerà la vicenda della statua bronzea di Giulio II realizzata da Michelangelo per San Petronio, una delle imprese più effimere della scultura rinascimentale. Il 18 novembre Marcello Calogero (Università di Bologna) presenterà la sua recente monografia Alfonso Lombardi e i materiali della scultura, dedicata allo scultore ferrarese attivo a Bologna nella prima metà del Cinquecento. Chiuderà il ciclo, il 25 novembre, Andrea Bacchi con un incontro su Giambologna e la Fontana del Nettuno, capolavoro che sarà analizzato nel contesto più ampio della storia urbanistica di Piazza Maggiore e di Bologna tutta. Bacchi ci tiene a sottolineare: "Seppur coinvolga i massimi esperti delle varie materie, non si tratta di un evento riservato a specialisti, ma di un’occasione per coinvolgere un pubblico ampio, curioso, disposto a guardare con occhi nuovi le opere che incontra ogni giorno". Le conferenze saranno registrate e rese disponibili in un secondo momento sul canale YouTube dell’Archiginnasio.