Le scuole cambiano volto. Partono nove cantieri

Partono nove cantieri ‘scolastici’ per un valore di 50 milioni di euro, importo che rientra nel piano complessivo da 100 milioni per le scuole, dai nidi alle medie, finanziato per circa il 30 per cento col Pnrr. Per lanciare questo pacchetto di interventi il sindaco di Bologna Matteo Lepore, affiancato dagli assessori ai Lavori pubblici, Simone Borsari e alla Scuola, Daniele Ara, rispolvera un manifesto del 1973 che annunciava la costruzione di 38 nuove scuole per quell’anno da parte dell’amministrazione Zangheri. "Lo rifaremo tale e quale per il nostro ambizioso piano per la realizzazione di nuove scuole, con l’obiettivo, tra l’altro, di azzerare le liste di attesa dai nidi entro il mandato", promette il sindaco che puntualizza "facciamo anche un po’ di debito buono per realizzare queste scuole, lo possiamo fare perché i nostri conti sono in ordine". Tra i cantieri in partenza, l’ampliamento del polo per i bambini dai zero ai sei anni Marzabotto al Porto-Saragozza, la realizzazione del nuovo polo, sempre 0-6, in via Menghini (Borgo Panigale-Reno), la realizzazione del nuovo nido Roselle in via Barbacci (Savena), la demolizione e ricostruzione del nido Cavazzoni (Savena), la realizzazione della nuova media Besta con la successiva demolizione della vecchia (San Donato-San Vitale), la ristrutturazione della ex casa del custode e la realizzazione dei locali mensa all’elementare Fortuzzi (Santo Stefano), la demolizione e ricostruzione in sito dell’elementare Armandi Avogli (Porto-Saragozza), l’ampliamento del plesso elementare Mazzini - media Volta (Borgo Panigale-Reno) e la realizzazione della scuola nel bosco a Villa Aldini.

Tra i cantieri quasi conclusi, invece, c’è il nuovo polo scolastico Carracci che aprirà a gennaio. Torna sulle recenti polemiche attorno alle nuove media Besta, l’assessore Borsari: "Quel progetto è stato condiviso con la comunità scolastica e coi genitori, non catapultato dall’altro". L’edificio attuale è "energivoro e con molti problemi", mentre è vero che saranno abbattuti trenta alberi, ma "è già a bilancio la messa a dimora di nuovi alberi, non alberelli, in grado di fare già ombra". Dal canto suo Ara evidenzia come con "questo piano ci sono oltre 300 nuovi posti nido che insieme ad una serie di convenzionamenti ci permetteranno di annullare le liste d’attesa che al momento sono di 350 posti, con alcuni ancora da assegnare".

f.g.s.