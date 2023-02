I libri usati riprendo vita e ‘famiglia’ grazie al mercatino dell’Unicef. E per una buona causa. Da domani e fino a domenica compresa, i volontari dell’Unicef della sezione locale medicinese, in collaborazione con il centro commerciale Medici’ di via Licurgo Fava, e per l’acquisto dei libri con il negozio Buffetti di Medicina, organizzano un mercatino a scopo benefico.

"Il primo obiettivo – come sottolinea Anna Maria Tinti della sezione Unicef di Medicina – è reperire i fondi necessari per acquistare libri nuovi da consegnare alle biblioteche scolastiche del Comune". Un modo, dunque, per far sì che il vecchio, o comunque l’usato, dia vita a qualcosa di nuovo che in tanti potranno sfogliare, leggere, imparare ed amare. "Il secondo scopo – aggiunge, poi, la Tinti – è un fine puramente ecologico. Con questa iniziativa vogliamo fare sì che i libri non siano gettati all’interno di una discarica, ma che ci vengano consegnati per poter avere una seconda vita. Sono tanti, ad esempio, i libri usati per bambini, in buono stato, che vengono scelti dagli insegnanti e usati nelle biblioteche scolastiche. Perché gettarli?".

La delegata Unicef medicinese, poi, conclude: "Abbiamo iniziato nel 2010 e i primi quattro anni l’evento si teneva solo una volta all’ anno e, grazie a questi primi 4 anni, abbiamo consegnato circa 200 libri alla biblioteca comunale. Dal 2014 ad oggi abbiamo consegnato alle scuole del territorio, dagli asili alle secondarie, oltre 1.000 libri nuovi e 500 usati, considerando che nel 2020 e 2021 non si sono fatti mercatini. Domani pomeriggio alla presenza del sindaco e dell’assessore alla Scuola, nonché del Presidente Provinciale Unicef Raffaele Pignone, saranno consegnati agli asili nido e alle scuole materne oltre 100 libri: sei per ogni sezione. A ottobre riusciremo a consegnare un numero consistente di libri alle scuole primarie. I libri che acquistiamo e doniamo vengono scelti dagli insegnanti".

