Le segnalazioni dei lettori "Allevamenti sott’acqua, non vi dimenticate di noi"

Messaggi su messaggi, il filo diretto del Carlino con gli alluvionati è senza sosta. Problemi, appelli, cosa manca e cosa non va: continuate a scriverci al numero di WhatsApp 334.6577760 (firmandovi e allegando foto o video) e pubblicheremo le vostre segnalazioni. Intanto eccone alcune, sperando di potervi aiutare. Noi siamo qua.

CESENA

"Mi chiamo Bruno Bondanini e sono un insegnante in istituti superiori in pensione. Tre anni fa ho comprato 3.000 mq di terreno in zona Martorano, vicino al Savio e alla pista ciclabile, per farne un orto didattico, biologico, ecologico per le scuole. Ho portato la corrente elettrica, bonificato il pozzo profondo 12 metri con 4 metri di acqua sempre disponile per tutto l’anno, costruito un impianto di irrigazione, fatto recinzioni, montato 2 box per attrezzi agricoli e così via. Ho anche portato il camper, per farne un posto di appoggio per gli studenti. Purtroppo, l’alluvione ha distrutto tutto. Ancora oggi non riesco a entrare nell’orto, perché ci sono 30 cm di fango sulla strada di accesso e dentro. Vorrei rifare tutto e portare a termine il progetto, cui tengo tantissimo, ma mi sono esposto troppo economicamente. Ho bisogno di aiuto per ripartire e di manodopera di giovani per bonificare il tutto".

CONSELICE

E VOLTANA DI LUGO (RAVENNA)

Sandra Bartolotti dell’azienda Bartolotti: "Produciamo uova da cova feconde di anatra muta per il vaccino veterinario eds 76, uova da cova di anatra e oca e uova da consumo alimentare certificate per l’alta ristorazione. Come tanti siamo stati colpiti dall’alluvione, in particolare tre stabilimenti su quattro allagati e oltre 3.300 riproduttori di anatre mute morti. Stiamo cercando di ripartire, ma con molta fatica. Il rischio è di essere dimenticati, così come tante realtà agricole e di allevamento".

MONTERENZIO ()

Claudio Fontana: "Forse sono uno di quelli che qui hanno avuto più danni. Oltre al rebus degli indennizzi, che non si sa se arriveranno, dietro casa ho un rio e a monte ci sono quintali di legna sulle sponde. A causa di ciò non ho casa in sicurezza e non possono iniziare i lavori di ripristino. Dopo oltre un mese, non so chi deve farli: consorzio di bonifica, demanio?"

FORLÌ

Massimo Briganti segnala la situazione dei marciapiedi di via Monte San Gabriele completamente coperti dal fango. "Chi si occuperà di renderli agibili?"

FAENZA

Rosalba Scala: "L’alveo del fiume Lamone sarà pulito? È pieno di alberi e fango, cui si aggiunge da una decina di giorni quello riversato dai camion degli spurghi. Quando saranno ripristinati gli argini? I lavori dovrebbero essere fatti prima dell’autunno, perché non vogliamo vivere un altro 16 maggio. I contributi immediati non ristorano chi ha perso tutto e deve trovare e arredare un altro immobile, si possono chiedere soltanto per il rientro nella casa alluvionata, che ora non è certo abitabile".