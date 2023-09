Le Serate nel chiostro "I perché della guerra"

Si può sconfiggere la guerra? Giovanni Brizzi, professore emerito di Storia romana dell’Università di Bologna, risponde che l’etica ci ha provato un’infinità di volte, e che forse solo Gandhi in un certo periodo si è avvicinato a quel traguardo. Poi tutto è tornato come prima. E allora non la si può davvero evitare? L’antica Roma ci indica una strada, quella del rispetto del diritto. Certo è che l’illusione che i conflitti bellici dopo il 1945 non facessero più parte della vita dell’Europa è miseramente naufragata, e oggi ci troviamo a misurarci con una realtà tragica come quella ucraina. Del resto lo aveva già detto Tucidide: la guerra è una maestra severa che guasta le attitudini della vita. Diventa allora quanto mai necessaria la rassegna ‘Serate nel Chiostro’, giunta alla sua tredicesima edizione e curata dal Mulino e dal Centro San Domenico ("una collaborazione consolidata", precisa il presidente del Centro Luigi Stagni), che pone come titolo dei tre incontri in programma una domanda con infiniti punti interrogativi: Perché la guerra?. "È il perché dei perché", riflette Antonella Sambri, responsabile dell’ufficio comunicazione della società editoriale.

Il tema è ardito, per nulla scontato, e consente, attraverso i saperi messi in campo dai relatori, riflessioni personali. Gli incontri saranno raccontati con un approccio, oltreché storico, antropologico e filosofico. L’idea del ciclo arriva dalla nuova serie edita dal Mulino Il giorno perfetto, curata da Gastone Breccia, e inaugurata dal recente volume Il demone della battaglia. Alessandro a Isso.

Si comincia il 5 settembre nella suggestiva cornice del chiostro di San Domenico (in caso di pioggia ci si trasferirà nella sala Bolognini) e si proseguirà il 13 e 19 settembre sempre alle 21. Saranno appunto Giovanni Brizzi e la docente di storia del diritto romano Aglaia McClintock (foto) i relatori del primo incontro (moderatore Andrea Santangelo, scrittore esperto di storia militare) dedicato alla Guerra nel mondo classico. Il 13 settembre Gastone Breccia, professore di storia militare antica, e la filosofa Francesca Rigotti rifletteranno sui conflitti anche nella loro accezione teorico-concettual-filosofica: in Guerra e oltre la guerra si parlerà dei giorni e delle battaglie che hanno fatto la storia, ma anche delle virtù morali che conducono al concetto di clemenza. E domani cosa succederà? Senza la guerra è l’utopico titolo dell’ultimo incontro con il filosofo Massimo Cacciari e il giornalista Marco Tarquinio, introdotti da fra’ Giovanni Bertuzzi.

c. cum.