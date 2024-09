Le sfide del credito: "Investimenti e finanza, ecco i nuovi orizzonti"

"Uniti riusciremo a fare cose straordinarie". Apre in questo modo Enrico Postacchini, presidente Confcommercio Ascom Bologna, il convegno dedicato all’evoluzione e il ruolo del mercato del credito nello scenario economico-finanziario. Nonostante le numerose assenze dovute al maltempo che ha colpito la Regione, il congresso ha affrontato i temi principali del credito, della gestione del rischio e dell’affinità alle regole.

"Un mondo molto variegato e che coinvolge migliaia di imprese – continua Postacchini – e che rappresenta quella parte di servizi sofisticati che mettiamo a disposizione delle aziende per dare loro gli strumenti necessari per gli investimenti", afferma Postacchini.

La rassegna si è soffermata sui confidi (acronimo di ‘consorzio di garanzia collettiva dei fidi’), che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine.

Ne hanno parlato Paolo Ferré e Pierpaolo Ciuoffo, rispettivamente presidente e direttore generale Finpromoter. "Puntiamo a diventare una banca dedicata alle imprese, non tradizionale, e che opera come oggi operano i Confidi ma senza i vincoli della burocrazia", hanno detto i due dirigenti. Postacchini passa la parola a Giovanni Da Pozzo, vicepresidente Confcommercio Imprese per l’Italia per un focus sull’evoluzione del quadro economico finanziario. "Comprendere che i cambiamenti a livello regionale e nazionale sono influenzati anche da determinati cambiamenti geopolitici, come la guerra russo-ucraina", afferma Da Pozzo.

È intervenuto anche Salvatore Vescina, responsabile settore credito, incentivi e politiche di coesione di Confcommercio, che ha descritto lo scenario del mercato del credito e le azioni dell’associazione per i propri associati.

In seguito sono stati sviscerati alcuni temi che riguardano il credito: della gestione del rischio per le piccole-medie imprese ne ha parlato Francesca Stifano, direttrice centrale Confcommercio Imprese per l’Italia; mentre sul sistema di garanzia si è soffermata Cristina Petricca, segretaria generale Federascomfidi.