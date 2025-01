Le sfide e gli eventi dell’anno che verrà

Il 2025 porta con sé molte novità per le istituzioni bolognesi, dal Comunale al sistema museale, ancora tanto cinema e notizie su una nuova sala cittadina, grande musica, alcuni anniversari e molta arte.

Teatro Comunale

È finito l’incarico triennale della direttrice musicale Oksana Lyniv e si rinnova il consiglio d’indirizzo, così come la carica di sovrintendente. E se Fulvio Macciardi di certo potrebbe ambire a restituire alla città il Comunale restaurato di Piazza Verdi (lavori previsti fino al 2026), va ancora risolta la partita del premio di produttività rivendicato dai dipendenti e bocciato due volte dalla Corte dei Conti.

Musei

Grande attesa è quella per il trasloco del Museo Morandi dal MAMbo a Palazzo Pepoli Vecchio. Qui diverrà Museo Internazionale Giorgio Morandi, ma senza, secondo le dichiarazioni del sindaco Lepore, un direttore. Sarà il 2025 l’alba di questo tanto dibattuta nuova istituzione con un iter giudiziario in attesa di conclusione?

Arte

La stagione dell’arte si apre come di consueto con Arte Fiera, dal 7 al 9 febbraio. Ma i riflettori sono puntati anche sul MAMbo che il primo maggio compirà 50 anni e Lorenzo Balbi sta lavorando a una mostra che ne ripercorra la storia. Quest’anno, il 18 agosto, si festeggerà anche Renato Barilli, critico d’arte, storico dell’arte e saggista italiano: compirà 90 anni, essendo nato nel 1935.

Cinema

Inizialmente la riapertura doveva avvenire nel 2020, poi, a causa della pandemia tutto si arrestò. Poi nuovo annuncio per giugno 2023, ma così non è stato. Il prossimo febbraio, però, si saprà molto di più sul destino del cinema Fulgor di via Montegrappa, nato nel 1913 in piena Belle Époque, che diventerà una nuova sala del circuito PopUp. Ancora lavori in corso per il Centro Zangheri, polo per la conservazione di cinema e fotografia della Cineteca all’ex parcheggio Giuriolo. A dicembre sono stati completati i lavori al primo piano. Nel 2025 si lavora per arrivare alla deadline entro il 2026 e portare a completamento il secondo piano, con il laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata, la sala cinema, il tetto dove sorgerà un’arena cinematografica e gli esterni.

Musica

Cesare Cremonini, che ha chiuso l’anno con l’album Alaska Baby, è pronto al tour Cremonini Live25, che il 19 e 20 giugno toccherà lo stadio Dall’Ara. Riprogrammato a primavera 2025 il tour teatrale Samuele Bersani & Orchestra, previsto per lo scorso novembre ma annullato per problemi di salute del cantautore che il 15 aprile sarà all’Europauditorium. Billie Eilish arriva in Italia e passa anche all’Unipol Arena l’8 giugno, aprendo i grandi concerti dell’estate che si annuncia calda: Vasco compreso, al Dall’Ara l’11 e 12 giugno. Già sold out da mesi anche il concerto dei Fontaines D.C. al Sequoie Music Park il 17 giugno.

Anniversari

Cento anni dalla nascita di Renato Zangheri cui è stata dedicata dalla Cineteca la casa del restauro del cinema e della fotografia in via Giuriolo. Trent’anni dalla morte di Luciano Anceschi, filosofo e critico letterario di origini milanesi che visse a Bologna dove insegnò Estetica nella Facoltà di Lettere e filosofia dal 1952 al 1981. Sono invece 110 anni dalla nascita di Francesco Arcangeli, storico dell’arte, poeta e critico letterario. Il MAMbo gli ha dedicato già la mostra Tramando. Le acquisizioni di Francesco Arcangeli per la Galleria d’Arte Moderna di Bologna, che si chiude il 6 gennaio.