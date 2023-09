‘Le Silence de mon père’ di Doan Bui inaugura la stagione del Café Littéraire

È la scrittrice francese di origini vietnamite Doan Bui che, con il suo ‘Le Silence de mon père’, ha inaugurato la stagione del Café Littéraire all’Alliance Française di via de’ Marchi, diretta da Martine Pagan. Reporter per l’Obs e autrice di inchieste sulla guerra in Ucraina e sui migranti, Doan Bui svela i segreti della sua famiglia, le sofferenze dell’esilio, le radici del silenzio paterno e un viaggio nel Vietnam della guerra, ma anche nella banlieue di Le Mans dove i Bui si sono stabiliti. Il libro, ora anche un fumetto, ha vinto il Prix de la Porte Dorée e il Prix Amerigo Vespucci. Nato dopo la pandemia, il Café Littéraire è formato da gruppo di lettori di varie età e nazionalità. "Cerchiamo di optare per romanzi brevi, tradotti e disponibili se possibile nelle biblioteche della provincia o sulle piattaforme on line regionali", spiega Jessy Simonini. Per Licia Reggiani, "i partecipanti possono parlare in italiano o in francese, gli errori sono ben accetti". Così "come accogliamo anche chi non ha ultimato la lettura, ma magari ha voglia di parlare della sua prima impressione", conclude Michela Mengoli.