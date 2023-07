Le sorelle Borgatti salutano dopo 35 anni trascorsi in edicola

Dopo 35 anni di attività l’edicola e ricevitoria Sisal Tandem in via Matteotti (nella foto), nel centro storico di Crevalcore, passa il testimone. Le titolari, le sorelle Virna e Fiorenza Borgatti, recentemente hanno veduto l’edicola a una nuova gestione. "Era il settembre del 1988 – raccontano le sorelle – quando rilevammo l’attività. E in tutti questi anni abbiamo avuto tante soddisfazioni. Il lavoro in negozio ci ha regalato emozioni, fatto conoscere persone e instaurare con loro un buon rapporto. L’edicola era ed è ancora un punto di ascolto. Perché i clienti oltre a comprare i giornali, i periodici a giocare alle lotterie si fermavano a scambiare qualche parola con noi". Va ricordato che all’edicola Tandem furono vinti 4 milioni di euro nel 2002. E nel 2012 l’edicola Tandem si spostò in un chiosco prefabbricato perché l’edificio dove si trovava il negozio era inagibile causa il terremoto.

"Siamo rimaste nel chiosco – continuano le sorelle – dall’estate del 2012 fino all’autunno del 2019. L’edificio dove eravamo è stato abbattuto e ne è stato costruito uno nuovo dove poi andammo per continuare l’attività sino ad oggi". E aggiungono: "L’edicola l’ha rilevata una signora bielorussa, Tatsiana Mamenko con il figlio Roman. A loro auguriamo tanto successo come abbiamo avuto noi".

p. l. t.