Le sorelle Elisa e Lucia Grillo campionesse di ginnastica

Con l’atletica nelle vene. È la storia straordinaria e avvincente di due autentiche fuoriclasse della ginnastica che dal loro piccolo paese di origine, Marzabotto, stanno scalando, le vette dei campionati della loro specialità. Parliamo delle sorelle Lucia, 14 anni, ed Elisa, 11 anni, i cui genitori, Emanuele Grillo (appartenente alle forze dell’ordine) e Daniela Pedullà hanno a loro volta una passione innata per lo sport. Domenica scorsa, a Cesenatico, Lucia è diventata campionessa nazionale nel cerchio ai campionati nazionali Uisp della 2.a categoria Junior di ginnastica ritmica, mentre è arrivata quarta nelle clavette. Oggi, sempre a Cesenatico, la sorella Elisa parteciperà ai campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica. "La passione per la ginnastica – racconta Emanuele Grillo – le ha prese sin da piccolissime. Lucia ha fatto da apripista a soli 5 anni. Per non essere da meno, la sorellina Elisa ha voluto imitare il suo percorso cominciando però a 4 anni. Ne è nata una sana e lodevole competizione che, pur mettendole a dura prova ad ogni gara, le sprona a fare sempre meglio. Lucia ha iniziato prima nella palestra della PolMasi a Casalecchio, poi è passata alla palestra della società Unione sportiva Zola. Elisa non ha mai dimentica il suo primo amore, la ginnastica artistica".

Lucia Grillo ha vinto i campionati nazionali Uisp nel 2021, 2022 e 2023. Anche Elisa è stata campionessa italiana Uisp nel 2022 e 2023. In più è stata campionessa italiana Fgi (Federazione ginnastica italiana). "Siamo sempre in giro per la penisola – ammette Emanuele Grillo – ora a Fermo domani a Cesenatico, ieri a Napoli, un mese fa a Jesolo e prima ancora a San Sepolcro, solo per citare alcune delle tappe più importanti. Sempre per mettere a frutto gli insegnamenti delle allenatrici Asfodelo e Sara. Obiettivo: i cinque cerchi colorati, le Olimpiadi".

Nicodemo Mele