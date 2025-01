Le stagioni di Roberto Cerè

Inaugura sabato e resterà aperta fino al 2 marzo la mostra fotografica di Roberto Cerè intitolata ’Pensieri di natura visibile’. Gli spazi sono quelli della sala Ginevra alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, dove vive e opera l’autore che espone venti immagini sull’andamento delle stagioni. Immagini di vario formato che rappresentano particolari colti nell’arco di tutto l’anno e vengono poste in dialogo con due opere astratte del pittore Bruno Pinto (1935-2018), conosciuto da Roberto Cerè e in qualche modo precursore, in pittura, di questo progetto sviluppato tra il 2020 ed il 2021. ’Vernice’ a libero accesso alle 16,30 di sabato e ingresso gratuito l’8 febbraio fino alle ore 22,30.