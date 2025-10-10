Le stanze multisensoriali che curano la mente

Due nuove stanze multisensoriali per le residenze anziani di Vergato e Castiglione dei Pepoli. Questi ambienti attrezzati permettono lo svolgimento della terapia Snoezelen, basata sulla stimolazione dei cinque sensi, allo scopo di migliorare la vita delle persone affette da patologie cognitive. "Questo metodo – racconta l’animatrice della residenza di Vergato Alice Iacometti – non prevede l’utilizzo di farmaci, promuove il benessere psico-fisico, il rilassamento e la comunicazione emotiva. Nel nostro contesto è particolarmente utile negli ospiti con demenza: la stanza favorisce i ricordi, le emozioni positive e le relazioni, permettendo alla persona di ritrovare equilibrio e serenità".

Lo scorso 13 settembre si è svolta l’inaugurazione del nuovo spazio presso la Cra ‘G. Bontà’ di Vergato, il cui allestimento è avvenuto grazie alla sensibilità professionale del personale che gestisce la residenza. L’acquisto è stato finanziato dal contributo del centro sociale ‘Franco Nanni’ e di molti cittadini e associazioni. Alla cerimonia hanno partecipato Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato e presidente del comitato di distretto, Alessandro Santoni, presidente dell’istituzione servizi che gestisce la struttura, Luciano Donati, presidente del centro Franco Nanni, Francesca Boccuzzi, coordinatrice della Cra, le animatrici Alice Iacometti, Monica Nanni e Carlotta Bartolomei, psicologa e psicoterapeuta che opera nelle residenze. A moderare l’iniziativa è stata Beatrice Bignami, funzionaria dell’istituzione servizi dell’unione. L’evento è stato arricchito da intermezzi musicali e dalle letture di Roberto Serra e Luca Fattori.

A Castiglione dei Pepoli il 21 settembre, in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, si è svolto un ‘congresso teatrale’, per sensibilizzare il pubblico verso questa forma di demenza. Al termine dell’incontro sono stati inaugurati la stanza multisensoriale e il Giardino Alzheimer della Cra ‘Colonie Dallolio’, alla presenza di Alessandro Santoni e di Tommaso Tarabusi, sindaco di Castiglione. Fra i relatori Alessia Nannini, animatrice delle ‘Colonie Dallolio’, numerosi professionisti e responsabili dei servizi territoriali. Il pomeriggio è proseguito con letture tratte dello spettacolo ‘Diana e la Regina del Bosco – Quello che l’Alzheimer non può cancellare’, interpretate dagli attori Giuseppe Beccaglia, Elisa Collina e Filippo Santi, la cui rappresentazione ha contribuito a finanziare la realizzazione delle nuove dotazioni.

"Un sentito ringraziamento – precisa Santoni – va ai dipendenti dell’istituzione dei servizi per la competenza e la passione che mettono nel loro lavoro. Questi progetti, volti a migliorare la qualità della vita degli ospiti, non nascono per caso ma sono resi possibili dalla loro creatività e dalla volontà di innovazione e dalla generosità delle persone che hanno contribuito al finanziamento delle attrezzature necessarie".

Fabio Marchioni