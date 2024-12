Le stelle della danza

Torna ’Les Étoiles’, il gala iconico a cura di Daniele Cipriani che chiude il 2024 e la Stagione di Danza con una edizione ripensata e ricca di stelle internazionali, tra le quali spicca il nome della star del balletto spagnolo Sergio Bernal, già protagonista nel 2022 e nel 2023. Lo spettacolo, molto amato dal pubblico, ricordiamo che è in programma al Comunale Nouveau stasera alle alle 20,30, con replica domani alle 16.30.

Sul palco, quest’anno troviamo danzatori di fama mondiale come Bakhtiyar Adamzhan (Teatro dell’Opera di Astana), Léonore Baulac (Opéra di Parigi), Matthew Golding (già The Royal Ballet di Londra), Maria Kochetkova (già San Francisco Ballet), Lucía Lacarra (già Bayerisches Staatsballett), Daniil Simkin (già Staatsballett Berlin e American Ballet Theatre), Friedemann Vogel (Stuttgart Ballet) e Alice Mariani (prima ballerina del Teatro alla Scala), che sostituisce la già annunciata Akbota Bekbolatova. A loro si unisce Sergio Bernal, che il pubblico ha visto recentemente in occasione di ’Memorare ‘24. Danza e canto per la pace’ nella basilica di San Petronio, che essendo bailarín (ballerino classico) e bailaor (danzatore di flamenco) costituisce una rarità nell’universo della danza spagnola. Gli spettatori vedranno entrambe le espressioni artistiche del poliedrico ballerino e coreografo, che interpreterà brani firmati da lui stesso: Obertura, un flamenco rivisitato, e un estratto da un balletto dai toni classici, Rodin. Completano la serata i cosiddetti ’poeti della danza’, ovvero il duo Riva&Repele (al secolo, i coreografi/danzatori Simone Repele e Sasha Riva), che presentano la loro creazione I’m on your Side, appositamente realizzata per Les Étoiles, su musica di un altro celebre duo: Simon & Garfunkel. Importanti le coreografie che nel Gala mescolano passi a due e assoli dall’Ottocento a oggi. In particolare segnaliamo i passi a due di Marius Petipa tratti da Le Corsaire e dallo Schiaccianoci, affidati entrambi, diversamente da quanto precedentemente comunicato, a Simkin e Kochetkova.