Le storiche osterie di Mitelli Piatti e locali in un gioco di società che svela la Bologna del Settecento

Bologna è sempre stata sotto i riflettori della scena gastronomica. Ma una scena davvero scoppiettante era anche quella d’inizio Settecento: c’erano così tanti locali interessanti, che l’incisore bolognese Giuseppe Maria Mitelli, conosciuto in tutto il mondo, realizzò un gioco da tavola diviso in 59 caselle, dedicato alle Osterie più in voga. "Gioco novo di tutte l’osterie, che sono in Bologna, con le sue insegne e le sue strade; quale è quasi simile a quello dell’ocha; e tutti li giocatori potrano farsi una nuova cena, se havrano denari" fu realizzato prima come incisione e poi dato alle stampe nel 1712 e costituisce un documento prezioso sulla scena gastronomica del tempo con i piatti più amati, tra cui pesce, frittura, selvaggina, torta di riso, manzo, mortadella e tartufo. Dei tortellini non v’è traccia. Mitelli eseguì circa 600 incisioni e tra queste sono comprese quelle dei giochi di società, in totale 33, che poi dava alle stampe. Il suo studio si trovava nel palazzo dei Banchi e si affacciava sul piazza Maggiore: da qui Mitelli, che fu tra anche tra i fondatori dell’Accademia Clementina, poteva osservare bene il variopinto popolo bolognese.

Ma torniamo al gioco delle osterie, che in forma di stampa, 31,9 x 48,5, è presente anche nella collezione del British Museum. Ecco aprirsi le porte del regno del food settecentesco in una passeggiata nel centro di Bologna, da fare però insieme a uno scrittore come Athos Vianelli, che ci ha lasciati lo scorso 20 ottobre a 97 anni. Vianelli pubblicò nel 1973, per Tamari Editore in Bologna. Insegne delle osterie di Bologna in una serie di insicioni di Giuseppe Maria Mitelli è il titolo. "Secondo quanto scrivevano i cronisti del tempo – scrive Vianelli – il popolo bolognese era molto dedito alla gola e alle libagioni, tanto che, sovente, gli appartenenti ai ceti più bassi sperperavano durante la domenica, all’osteria, il guadagno dell’intera settimana". E prosegue: "Il gioco ha inizio dal basso a sinistra, e segue un itinerario che non rispetta un vero e proprio percorso logico attraverso il tessuto urbano del centro storico: va infatti dall’Osteria del Palazzo, contrassegnata dal numero 1 e nota per il buon pane e il buon vino, al Leon d’Oro, numero 59, che fu la migliore osteria della città".

Benedetta Cucci