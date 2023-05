Le storie comiche di Paolo Nani alla Sala del Suffragio

Il primo appuntamento di ’Contemporaneo, Teatro del tempo presente’, è domani al Teatro Sala del Suffragio, alle 21, con ’La lettera’ di Paolo Nani: uno spettacolo in tournée mondiale da oltre trent’anni che è una vera enciclopedia della comicità. Solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, Nani dà vita a quindici micro-storie con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco. Paolo Nani è attore e regista teatrale, originario di Ferrara, che risiede e lavora a Vordingborg in Danimarca dal 1990.

"Con grande entusiasmo cogliamo l’opportunità di avere sul nostro territorio un’eccellenza del teatro contemporaneo come Mario Perrotta e la sua compagnia – dichiara Enrico Caprara, presidente del consiglio comunale con delega alla cultura – e collaboriamo volentieri con loro per offrire un’interessante rassegna ai cittadini medicinesi e di tutta la città metropolitana di Bologna. Con il sostegno a questa iniziativa l’amministrazione comunale intende integrare la già ricca offerta culturale della nostra città, soprattutto in ambito teatrale, con una proposta di alto livello artistico che guarda con particolare interesse ai nuovi linguaggi del teatro contemporaneo".