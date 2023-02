Le storie sul palco di Iannacone

All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, stasera alle 20.30, inaugura la rassegna Prima della prima con Domenico Iannacone che presenta Che ci faccio qui, prodotto da ITC 2000. Il racconto televisivo neorealistico del giornalista Domenico Iannacone si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Il palcoscenico diventa luogo fisico ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare: le storie cambiano forma, si animano di presenza viva e tornano a rivendicare il diritto di essere raccontate.