Le ’Storielle’ sorprendenti di Luigi Lo Cascio

di Claudio Cumani

Mosche che mangiano i divani, fiori che emigrano in Norvegia, capre che fanno innamorare... Ma siamo sicuri che queste siano soltanto storielle? "Le ho chiamate così – ammette Luigi Lo Cascio – un po’ per educazione e un po’ per prudenza verso il lettore: diciamo che mi mostro in punta di piedi. E’ chiaro però che ogni gioco è serio". Si intitola ‘Storielle per granchi e per scorpioni’ (Feltrinelli) il libro che il popolare attore presenta domani alle 18 in Salaborsa dialogando con Alberto Bertoni. Trentatré brevi racconti ("un numero magicamente casuale", spiega) attraversati da una vena umoristica che spiazzano il lettore in quel susseguirsi di storie di uomini ma anche di gatti, batteri e forse fantasmi. È il secondo libro di narrativa per Lo Cascio (autore di vari testi teatrali) dopo ‘Ogni ricordo è un fiore’ uscito cinque anni fa. "A legare i due volumi – racconta – è forse la frammentarietà. Quel libro contiene 230 incipit di romanzi costituiti da una frase più o meno lunga. Frammenti che diventano schegge acuminate".

Si può dire che questo libro mette in luce l’importanza del divagare?

"Direi che sottolinea la necessità di non avere pregiudizi verso il divagare. Non si divaga a vanvera: la nostra vita è fatta di pause davanti a un inaspettato stupore, di reazioni per un inciampo, di moti improvvisati per un incontro inatteso. E di tutto questo nel libro c’è una ricaduta stilistica fatta di molti incisi, parentesi e punti e virgola. La narrazione ha un andamento complesso".

Non pensa che il racconto breve sia una formula poco frequentata?

"E’ vero per quello che riguarda l’editoria recente dove la narrazione breve viene sacrificata al romanzo-gigante. In Italia però c’è una tradizione illustre che va da Calvino a Primo Levi, da Flaiano a Pavese, solo per fare qualche esempio. Adesso il lettore si accontenta di quello che conosce e quindi chiede a un libro di fargli compagnia a lungo, per poter vivere con i suoi personaggi. Una costellazione di racconti non è però meno intensa rispetto a un romanzo".

Hanno detto che la sua scrittura rimanda ad autori come Landolfi o Buzzati. Che ne pensa?

"Mi auguro che sia così ma io non ho mai avuto in modo chiaro un modello. È vero però che quando la fantasia comincia a galoppare escono i riferimenti sedimentati nell’immaginario. Kafka, Borges e Pirandello sono gli autori che da sempre leggo con piacere".

Si sente narratore di piccole ossessioni?

"Io scrivo in totale libertà e solo quando capisco che alcune storie possono stare vicina ad altre, nasce l’idea di un libro. Forse l’ossessione la si desume dopo. Certo, ci sono cose che non ci lasciano in pace ma l’inquietudine è movimento".

Libro a parte, a cosa sta lavorando?

"Aspetto di sapere quando verrà girata la seconda stagione della serie tv ‘The bad guy’. Se slitta, affronterò il mio secondo film da regista, dopo ‘La città ideale’. In teatro riprendo le poesie di Pasolini ‘Pa’’ con la regia di Marco Tullio Giordana".