Le stragi di Falcone e Borsellino. A teatro la metafora del calcio

Uno sguardo filtrato dalla metafora calcistica sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. E’ la proposta dello spettacolo intitolato ’La partita non è ancora finita’, di e con Marco Mittica e con Chiara Bonfrisco, Fabio Biaggi con la regia di Matteo Bartoli in programma domani alle 21 al teatro Calcara di Valsamoggia. Una produzione della compagnia On-Art inclusa nel cartellone della rassegna di prosa che porta sul palco un progetto realizzato per ricordare le stragi del 1992. Stragi che hanno coinvolto in primis Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Storie di eroi del nostro tempo e di come abbiano affrontato la partita contro la criminalità organizzata. Sul palco il tentativo di far sentire vicine le figure di questi due giudici uccisi negli attentati del 1992, con un linguaggio semplice e il rimando al calcio,.